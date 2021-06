Lusso. Ricavi in forte crescita per i big

3' di lettura

Titoli del lusso alla riscossa sui mercati finanziari: dopo essere scesi poderosamente l’anno scorso, per lo scoppio della pandemia, negli ultimi mesi hanno messo a segno una rimonta da capogiro, che nemmeno gli analisti più ottimisti avevano messo in conto. Del resto in piena emergenza sanitaria gli articoli di lusso sembravano spacciati e in più erano penalizzati dalla convinzione che il new normal avrebbe comportato una vita più ritirata. Per contro le riaperture hanno portato ottimismo e joie...