Lusso sotto la lente in vista delle trimestrali, per Ubs guardare ai fondamentali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lusso sotto i riflettori sui mercati europei, a pochi giorni dall’inizio della pubblicazione dei conti del terzo trimestre. Ad aprire le danze sarà Lvmh, che diffonderà i numeri del periodo luglio-settembre il prossimo 12 ottobre. Sui mercati i titoli sono abbastanza deboli, compresi a Parigi Kering, Hermes e Lvmh, mentre a Milano Moncler oscilla sulla parità, Ferrari è in calo, come Salvatore Ferragamo e Tod's. Gli analisti di Ubs invitano gli investitori ad analizzare i fondamentali dei singoli gruppi e fare delle distinzioni. Del resto, nonostante la frenata registrata nelle ultime settimane dai titoli del comparto, le quotazioni rimangono in media a premio del 72% nei confronti dell’indice Msci Europe. Livello inferiore del 45% rispetto al picco di giugno, ma in ogni caso superiore al premio medio, attorno al 68%, degli ultimi 5 anni.

Ubs sottolinea che l'andamento della pandemia, le vendite in Cina e la capacità di reazione dei marchi influenzeranno l'andamento delle azioni nei mesi venturi. Fondamentale sarà la performance del business in Cina, dove l’andamento della ripresa, le restrizioni ai movimenti e la normativa che impatta sui beni di lusso potrebbero pesare. Ad ogni modo Ubs continua a consigliare l’acquisto dei titoli di Prada, Richemont, Lvmh, Hermes, Ferrari ed Essilorluxottica e in particolare ritiene che i così detti ‘top picks’ siano Lvmh, Hermes ed EssilorLuxottica. Richemont, avvertono gli analisti, dovrà fare i conti con la concorrenza sui gioielli da parte di Lvmh, dopo l'acquisizione di Tiffany. Gli esperti hanno rivisto al rialzo la raccomandazione di Burberry a ‘Neutral’ da ‘Sell’, tenendo conto delle basse quotazioni della società che potrebbero essere invitanti anche per operazioni di M&A. Per contro Ubs raccomanda cautela (‘Neutral’) su Ferragamo, Kering, Swatch, Moncler. Su quest’ultima, però, il giudizio potrebbe cambiare visto che le vendite della stagione invernale potrebbero stupire. Per altro anche Kering potrebbe registrare una buona performance dopo la pubblicazione dei conti, sempre che Gucci riesca a sorprendere. Infine la banca d’affari consiglia di alleggerire le posizioni su Tod’s.

