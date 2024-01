Lusso sotto pressione dopo il profit warning di Burberry, si salva Moncler

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Seduta pesante per i titoli del lusso europei in scia al tonfo di Burberry, che ha tagliato la guidance per l'esercizio 2023-2024 a causa del rallentamento della domanda a dicembre. A Londra la casa di moda britannica perde più dell’8% mentre a Piazza Affari soffre soprattutto Brunello Cucinelli, mentre Moncler dopo un forte calo iniziale ha poi risalito la china. Perdite più pesanti per i big del settore quotati a Parigi, a partire da Lvmh e Kering. Tornando a Burberry, che in Borsa ha toccato i minimi da tre anni, l’avvertimento era arrivato già a novembre, quando il rallentamento globale della domanda di lusso aveva danneggiato la performance del gruppo, che adesso prevede un utile operativo rettificato compreso tra 410 e 460 milioni di sterline (circa 477-535 milioni di euro) per l'anno fiscale che terminerà il prossimo 30 marzo. In precedenza, la società stimava di raggiungere il limite inferiore della forchetta compresa tra 552 e 668 milioni di sterline.

La revisione arriva dopo che le vendite retail delle 13 settimane al 30 dicembre 2023 sono scese del 7% a 706 milioni di sterline. L'amministratore delegato Jonathan Akeroyd ha sottolineato tuttavia di rimanere «fiducioso nella strategia volta a realizzare il potenziale di Burberry», confermano l'impegno «a raggiungere l'obiettivo di fatturato di 4 miliardi di sterline». L'allarme di Burberry, in ogni caso, getta ombre anche sulle prospettive dei competitor, che nelle prossime settimane annunceranno i propri dati di bilancio: gli investitori valuteranno con attenzione la tenuta della domanda.