Lutech: nuove idee di futuro

La transizione digitale non potrà che essere il vero acceleratore di sviluppo per una possibile rinascita del nostro Paese. La crescente domanda di servizi, che impone un progressivo, ininterrotto e constante avanzamento nelle competenze digitali richiede anzitutto un investimento importante per la creazione di maggiori competenze che dovranno fare da sostrato alle azioni più avanzate della transizione digitale. Prioritario, in tal senso, sarà colmare il digital divide che ancora colpisce il nostro Paese, al fine di evitare il manifestarsi di conseguenze che potrebbero acuire la forte crisi economica causata prima dell’emergenza pandemica e ora dalla forte crescita dell’inflazione. La Transizione Digitale rappresenta uno degli obiettivi principali della strategia di business di grandi, medie e piccole imprese. In questo scenario in rapido e costante cambiamento, molti sono i player in grado di mettere a disposizione delle aziende sistemi che favoriscano l’evoluzione digitale.



Lutech, appunto, è un’azienda leader in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni ICT in rapida ascesa nata nel 2001 con l’obiettivo di accompagnare i propri clienti nelle sfide di un mondo che cambia giorno dopo giorno. Nel 2021, entrata a far parte del portafoglio di APAX, fondo leader mondiale nell’ambito dell’Hi-Tech, l’azienda conferma e rafforza la sua leadership nella Digital Evolution in Italia e in Europa. Presente in 8 Paesi nel mondo, l’azienda conta oggi su oltre 100 partner e su una squadra di tremila professionisti, che grazie alle loro alte competenze nel settore IT seguono progetti di digitalizzazione in diverse industries.



Lutech offre competenze trasversali ai propri clienti grazie alle costanti acquisizioni di società leader nella trasformazione digitale con specifiche competenze in ambito Hybrid Cloud, Cybersecurity, Data Intelligence, IoT e Customer Success. Oltre alla sua leadership nei servizi e soluzioni ICT, l’azienda si distingue per la sua forte mission nella promozione dei giovani nel settore digitale, come testimoniano la creazione del Polo Tecnologico di Bari e la nascita del Lutech Campus.



Lutech si pone, dunque, al fianco delle aziende pronte ad affrontare le sfide della digitalizzazione, offrendo non solo la realizzazione di soluzioni end-to-end, ma posizionandosi come un vero e proprio partner. L’azienda affianca i suoi clienti dalla fase di advisory, all’execution di progetti integrati, alle operations e alle evoluzioni post delivery, collaborando con i migliori partner tecnologici sul mercato (Cisco, SalesForce, etc.), per costruire un ecosistema integrato che cresce e si evolve secondo gli obiettivi di business dei suoi clienti.



Le persone e la loro capacità rappresentano una strategia vincente per l’azienda che riesce in questo modo a mantenere e consolidare le relazioni con i clienti, instaurando rapporti duraturi. Altrettanto fondamentali sono la trasversalità e la proattività, ossia l’attitudine che consente di mettere a sistema differenti competenze verticali, proponendo ai clienti un percorso di evoluzione digitale che comprenda tutte le sfaccettature: un progetto unico, esaustivo e personalizzato. Questa competenza interdisciplinare permette a Lutech di avere una visione d’insieme delle problematiche/esigenze dell’azienda cliente e di creare con essa un vero rapporto di partnership che permetta di condividere sfide, progetti, perfino investimenti: al fine di proiettarsi nel futuro con un ruolo di leader.



La sfida della transizione digitale rappresenta per l’Italia, un’opportunità unica da non farsi sfuggire: quella di mettersi alla pari con gli Stati europei tecnologicamente più avanzati. Per tradurre in realtà queste premesse, è necessario per le aziende avere al proprio fianco realtà leader nel settore ICT, come Lutech che grazie alle sue forti competenze, l’alta delivery e il riconosciuto know-how metodologico rappresenta una realtà affidabile e apprezzata dai clienti. L’ambizione del Gruppo è appunto quella di continuare a crescere, investendo nell’innovazione e ampliando i propri orizzonti, per accogliere le sfide del mercato in materia di trasformazione digitale e tecnologica.

