Lutto nel giornalismo, è morto allo Spallanzani Giovanni Bartoloni É andato via a soli 51 anni, vittima del nuovo coronavirus che in pochi giorni lo ha strappato al lavoro e all’affetto della moglie Marta e dell’amatissimo figlio Paolo

É andato via a soli 51 anni, vittima del nuovo coronavirus che in pochi giorni lo ha strappato al lavoro e all’affetto della moglie Marta e dell’amatissimo figlio Paolo

1' di lettura

«Ciao Giovanni, ma ce l’hai una cosa buona per il Sole?». «Dammi 5 minuti e ti richiamo». E puntualmente, a qualsiasi ora del giorno, festivi compresi, la telefonata arrivava, accompagnata da un WhatsApp o da una e-mail, con numeri e tabelle che sarebbero bastate per più pagine. Questo era Giovanni Bartoloni, un giornalista capace e preparato, prestato dalla politica con il suo impegno di portavoce nella regione Lazio a guida dem.

E al fisco quando il direttore dell’Agenzia delle entrate e suo grande amico Ernesto Maria Ruffini gli aveva affidato le chiavi della comunicazione di Equitalia. Compito non certo facile, visto cosa rappresentava in quel momento Equitalia per i contribuenti italiani. Grazie alla sua esperienza, lungimiranza e preparazione, sfoderando il suo sorriso e mettendo spesso in campo anche la sua amata Juve, era riuscito a far affiorare quel fisco amico che in quel momento predicavano in tanti, ma realizzavano in pochi.

Giovanni Bartoloni a soli 51 anni se n’è andato, vittima del nuovo coronavirus che in pochi giorni lo ha strappato al lavoro e all’affetto della moglie Marta e dell’amatissimo figlio Paolo. É morto allo Spallanzani dove era ricoverato da qualche giorno in terapia intensiva. Le sue condizioni si sono rapidamente aggravate.

La prima rottamazione delle cartelle e della ex Equitalia è stato il suo cavallo di battaglia nel rapporto professionale con il Sole 24 Ore. Contribuendo a realizzare tutti quegli appuntamenti in diretta con i lettori e con i contribuenti per spiegare e fornire le istruzioni per l’uso. Ciao Giovanni, ci mancherai.