Lutto nazionale per Berlusconi, l’ex premier divide ancora l’Italia

Bindi ritiene che il «lutto nazionale si debba riservare a persone che hanno unito il Paese, non che lo hanno diviso - ha aggiunto - Il lutto nazionale per un presidente del Consiglio che è stato tanto amato, che è stato seduttivo per una parte di Italia ma che è stato divisivo per questioni fondamentali, il rispetto della Costituzione, il rispetto delle donne». Bindi si domanda l’opportunità di fermare l’attività parlamentare: «Siamo in una fase di santificazione che credo non faccia bene all’Italia, il berlusconismo va elaborato».

La perplessità traspare anche nel giudizio degli esperti, come il politologo e firma del Sole 24 Ore Roberto D’Alimonte. «Mi ha sorpreso - ha detto D’Alimonte all’agenzia Adkronoso - Non mi risulta che sia mai stato proclamato negli ultimi 30 anni o forse più, nel caso di un ex presidente del Consiglio. Lo si fa adesso per un personaggio che ha certamente segnato un’era, ma che è stato anche una figura molto controversa. Mi farebbe piacere sapere le ragioni di chi ha preso questa decisione».

Fdi: Montanari rispetti lutto. Renzi contro Bindi

La difesa del lutto nazionale arriva dalla maggioranza a sostegno del governo e dal Terzo Polo, anche se soprattutto in risposta alle critiche personali delle ultime ore. La senatrice di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni attacca direttamente il rettore di Unitrasi Montanari, augurandosi che il «che il prefetto di Siena intervenga per far rispettare all’università di Siena come altrove la disposizione della Presidenza del Consiglio, che prevede le bandiere a mezz'asta su tutti gli uffici pubblici fino a domani, giorno dei funerali di Stato».

L’affondo alle sortite di Bindi arriva invece dal leader di Italia Viva ed ex premier Matteo Renzi: «Rosy Bindi è una donna che ha visibilità nel momento in cui parla male di qualcun altro. E non è che dà delle idee fantastiche per il Paese - ha detto Renzi - Viene invitata quando parla male. Solitamente di Berlusconi, qualche volta di me, talvolta di altri. Ha tutto da guadagnare nel fare polemica».