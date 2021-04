Lux Vide vicina alla vendita: Sony e Fremantle in corsa per il big della fiction italiana

2' di lettura

Lux Vide vicina alla vendita. E al momento ci sono due giganti del settore in pole sul dossier, a quanto risulta al Sole 24 Ore: l’europea Fremantle e l’americana Sony Pictures Television.

Anche per la società, che è la casa di produzioni come “I Medici” o “Don Matteo” o ancora “Leonardo” solo per segnalare alcune delle ultime – fondata nel 1992 da Ettore Bernabei, storico direttore generale della Rai, fra il 1961 e il 1974 – sembra quindi essere arrivato il tempo di concedersi...