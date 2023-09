Luxeed S7, l’auto elettrica di Huawei e Cherry che sfida Tesla Model S

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Luxeed è il marchio premium di Chery creato in collaborazione con Huawei che da tempo è impegnato anche in ambito automotive, collaborando con diverse Case cinesi. Il primo modello di Luxeed sarà la berlina elettrica S7, che sarà in vendita da novembre. Huawei crede molto in questo modello, tanto che il responsabile della divisione auto Richar Yu ha sottolineato che «Sarà superiore alla Tesla Model S sotto molti aspetti». Grazie alle tecnologie sviluppate da Huawei potrà infatti disporre di molteplici funzionalità avanzate. In precedenza proprio Yu aveva spiegato che la nuova Luxeed S7 sarebbe stata la prima vettura a disporre del sistema operativo HarmonyOS 4.

Inoltre, potrà contare su un LiDAR sul tetto e sul sistema di assistenza alla guida ADS 2.0, sempre sviluppato da Huawei. Ancora non si hanno molte informazioni sul modello, ma dopo che la Luxeed S7 è apparsa sul sito del ministero dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT) cinese, sono iniziati a trapelare i primi dati. La S7 misura 4.971x1.963x1.474 mm, con un passo di 2.950 mm. Il peso della vettura è compreso tra 1.975 e 2.170 kg, a seconda della batteria e dell’allestimento.

Loading...

Per quanto riguarda il powertrain si potrà scegliere tra la variante con un solo motore elettrico e quella con doppio propulsore e trazione integrale. Le unità utilizzate sono tutte sviluppate da Huawei. Il modello d’ingresso è dotato di un propulsore da 215 kW, mentre la versione dual motor è dotata di un propulsore aggiuntivo con una potenza di 150 kW. Il primo disporrà di una batteria CATL a celle LFP (litio-ferro fosfato), mentre il secondo di un accumulatore del tipo M3P, sempre del produttore cinese. La vettura adotta la piattaforma E0X di Chery progettata specificamente per i veicoli elettrici.