Luxury hospitality, Bulgari e Barletta lanciano l’immobiliare Arsenale

La partnership fra Paolo Barletta e Nicola Bulgari si rafforza. La nuova tappa dei progetti insieme è la costituzione di Arsenale, società focalizzata nel turismo made in Italy. L’operazione avviene a un anno dall’ingresso di Annabel Holding di Nicola Bulgari con il 12% nel venture capital Alchimia di Paolo Barletta. Ora un ulteriore passo permetterà a Bulgari, tramite Annabel Holding, di acquisire una quota fino al 25% della nuova società. Metà di questa operazione è, per altro, già stata perfezionata. «L’industria del turismo è da sempre un fiore all’occhiello del made in Italy e mai come in questo momento ha bisogno di una spinta per la ripartenza. Il nostro Paese ce lo invidiano tutti nel mondo. Spetta a noi adeguarci agli standard europei e valorizzarlo. Ecco perché ho deciso di entrare in prima persona in questa avventura» racconta Bulgari.

«È emozionante in un momento come questo poter parlare di turismo e pianificare a lungo termine investimenti strutturati nel nostro Paese. L’Italia, siamo convinti, potrà avere un grande vantaggio competitivo nel post Covid e dobbiamo farci trovare pronti per essere i protagonisti di questa nuova fase» ha commentato Paolo Barletta, amministratore delegato di Arsenale, aggiungendo: «La fiducia di Nicola Bulgari e di tutto il suo team manageriale, unita alla loro esperienza e visione, sono un asset prezioso che fanno di questo nuovo gruppo un player centrale dell'Hospitality Italiana. Arsenale non sarà solo Real Estate e gestioni alberghiere, ma un progetto completo nel mondo dell'hospitality e del life style. Il focus principale sono l'Italia e il made in Italy, perché in questo paese noi crediamo fortemente».

Nel settore resta ancora molto da fare in Italia. «Dobbiamo puntare a valorizzare le possibilità turistiche che abbiamo. In futuro a soffrire sarà il mercato business, non quello leisure , dove abbiamo intenzione di investire» spiega Barletta, aggiungendo: «Nel nostro Paese solo il 7% dell’hospitality è in mano ai grandi brand internazionali, contro il 30% degli altri Paesi europei. È importante avere un campione italiano che li porti in Italia. Altrimenti entreranno nel nostro mercato accompagnati da fondi esteri come sta avvenendo».

«Siamo il Paese più bello del mondo e la nostra sfida sarà quella di poterlo mostrare a tutti» commenta Bulgari, proseguendo: «in Asia ci sono quasi 800 milioni di Millennials che presto potranno tornare a viaggiare, a scoprire e visitare. Noi dovremmo essere pronti ad accoglierli e su questa sfida si giocherà parte del futuro del nostro Paese».

Gli investimenti

Con investimenti già attivi per oltre 370 milioni, Arsenale sarà dotato di tre divisioni principali, tutte focalizzate sul turismo. Oltre ai progetti di Soho House Roma e Rosewood Venezia dal Gruppo Barletta confluiscono in Arsenale, la pipeline della nuova società prevede 5 operazioni strategiche tra Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia. «Le cinque operazione sono a buon punto e contiamo di chiuderne due entro la fine dell’anno» spiega Barletta, aggiungendo: «Abbiamo un fresh equity importante: fra nuovi capitali, flussi e valorizzazioni, arriveremo nei prossimi 5 anni a investire in equity circa 230 milioni. Il valore di materiale, che compreremo, sarà di 121 milioni, investiti prevalentemente in prodotti di aziende italiane».