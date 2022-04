Luxury Lab Cosmetics raccoglie fondi per lo sport a favore dei bambini

Ascolta la versione audio dell'articolo

È iniziata con la Milano Marathon la raccolta fondi di Luxury Lab Cosmetics a favore di Sport Senza Frontiere, onlus nata del 2011 con l'obiettivo di contrastare la povertà e la disuguaglianza sociale attraverso progetti che utilizzano lo sport come strumento di inclusione, crescita ed emancipazione di minori a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione sociale.

L’azienda di distribuzione e consulenza nel settore della cosmetica fondata nel 2010 a Milano (tra i marchi in esclusiva per l'Italia Ahava, Cellcosmet & Cellmen, Galénic, Lazartigue, Natura Bissé, REN Skincare, RoC Skincare e Sarah Chapman Skinesis) - ha infatti lanciato la prima raccolta fondi #LLCcares per il progetto Joy Summer Camp Marzo 2022, il programma socio-educativo estivo organizzato in centri e summer camp con laboratori creativi e di formazione, in collaborazione con professionisti e assistenti di università Italiane, donando le quote di iscrizione dei suoi due running team per la Staffetta all’evento milanese.

L'edizione 2022 di Joy si aprirà inoltre ai bambini e agli adolescenti che soffrono le conseguenze psicologiche della lunga emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 e al coinvolgimento dei minori ucraini rifugiati in Italia dalla guerra.In questa occasione, per la prima volta, #LLCcares ha attivato un crowdfunding per permettere al network professionale e umano che coinvolge Luxury Lab Cosmetics di offrire il proprio – anche piccolo – contributo con un semplice click.