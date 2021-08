Luxury Private Group diventa Spa in vista della Borsa

1' di lettura

Dagli yacht agli immobili, dai jet privati alle location per eventi: i servizi per l’alta gamma sono in forte espansione trainati a livello internazionale anche dal boom del noleggio durante la pandemia. In questa scia si inserisce lo sviluppo di Luxury Private Group, struttura italiana appena trasformata in società per azioni in vista della quotazione in Borsa.

Luxury Private Group si occupa di Real Estate di alta gamma e di servizi per il mondo del lusso, ha diverse filiali all’estero (l’ultima a febbraio 2021 aperta in Medio Oriente), è guidata dal ceo Giuseppe Barboni, imprenditore vicino ai temi sociali, docente di Real Estate e Luxury Management, e si avvale di una serie di ambassador tra cui il calciatore Luca Toni e il produttore cinematografico Andrea Iervolino.

