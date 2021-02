Luxury Private Group lancia il nuovo servizio di jet privati con il proprio logo La società di servizi per il mondo del lusso amplia la sua offerta puntando sul boom del noleggio e acquisto di aerei di Redazione Moda

In tempo di pandemia, in alcuni casi muoversi individualmente vuol dire farlo a bordo di un jet privato. Di recente due studi di Credit Suisse e di Bnp Paribas hanno registrato, infatti, un aumento degli acquisti di aerei privati nella seconda metà del 2020, e per la maggioranza si tratta di primi acquisti del genere.

Per seguire la crescita di questo nuovo segmento di consumi la società Luxury Private Group, che si occupa di Real Estate di alta gamma e di servizi di concierge per il mondo del lusso, ha stretto una partnership con Leader Jet (compagnia leader nel traffico aereo privato) per lanciare “Your charter Jet branded with your logo” (“Il tuo jet privato con il tuo logo”), un servizio on demand di falcon brandizzati con un carnet di voli, a partire da 90mila euro. «Utilizzavo questi servizi per me - spiega Giuseppe Barboni, ceo di Luxury Private Group -, poi mi sono reso conto di un’enorme carenza nei collegamenti e mi sono chiesto se potevo farlo meglio. Quindi abbiamo chiuso partnership con compagnie leader nel settore dello yachting, dell’aviazione privata e della sicurezza e abbiamo conferito un taglio estremamente professionale e competitivo dal punto di vista economico. Le persone con più alta disponibilità di reddito, infatti, vogliono risparmiare: noi glielo consentiamo grazie a una rete diretta di contatti con le proprietà degli aerei».

Il nuovo servizio fa parte di una strategia che mira a portare Luxury Private Group alla quotazione. Intanto, la società ha aperto una filiale in Medio Oriente - che si aggiunge a quelle già attive per Capri e il Sud Italia, per Venezia e il Nord Ovest, Stati Uniti, Est Europa, Francia e nell’area di Ibiza e Formentera - e si avvale di una serie di ambassador come il calciatore Luca Toni e il produttore cinematografico Andrea Iervolino.