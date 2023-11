Luzzatto scelto come nuovo ad del Rina, in vista della quotazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Carlo Luzzatto è stato indicato come futuro ad e direttore generale del Rina, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica. Il manager succede, in continuità con la linea strategica aziendale, a Ugo Salerno, il quale rimane parte attiva della vita aziendale e resta in carica come presidente esecutivo del gruppo.

La nomina verrà formalizzata entro la fine del 2023, in concomitanza con la finalizzazione dell’ingresso di Fondo italiano d’investimento nella compagine societaria del Rina con una quota di minoranza fino al 33%.

Loading...

Cambio legato al percorso di sviluppo

Questo, spiega una nota, «avviene in piena coerenza con il percorso di crescita condiviso con Fondo italiano, in linea con l’ambizione del gruppo che prevede di accedere al mercato azionario nel medio termine (3/5 anni)».

L’avvicendamento tra Salerno e Luzzatto, prosegue la nota, «rappresenta un naturale passaggio nel percorso di crescita globale del gruppo e si inserisce in una fase di grande slancio per l’azienda, focalizzata sul perseguimento del piano strategico, sull’efficientamento dei processi e sull’evoluzione verso modelli di business e servizi sempre più basati sull’innovazione e sui principi Esg»

Lunga selezione per scegliere il manager

Luzzatto, fino ad agosto alla guida del gruppo Pizzarotti, sottolineano al Rina, « è stato scelto al termine di una selezione molto ampia, durata mesi, che ha coinvolto diversi tra i migliori manager italiani» ed è stata «gestita da Egon Zehnder, che è la più grande società privata di ricerca di dirigenti al mondo».