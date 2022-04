LVenture scatta dopo ok cda a interesse Cpi per aumento capitale riservato

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scatto di Lventure Group a Piazza Affari che segna la migliore performance del listino milanese con un rialzo di oltre 10 punti percentuali, con un massimo toccato a 0,43 euro. Molto vivaci gli scambi: a metà seduta sono passati di mano sono passati 1,348 milioni di pezzi, a fronte di una media degli ultimi trenta giorni per l'intera seduta di 41mila. Prima della pausa per le festività pasquali, LVenture Group ha comunicato che il cda della holding, che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, ha preso atto della manifestazione di interesse avanzata da Compagnia Padana per Investimenti (Cpi) a sottoscrivere un aumento di capitale riservato fino a un prezzo massimo di 0,55 euro per azione un ammontare complessivo di 2 milioni di euro e ha deliberato di avviare l’iter necessario a permettere la sottoscrizione dell’aumento riservato. L’operazione viene «valutata positivamente dal cda in quanto consente di ampliare la compagine azionaria attraverso l’ingresso di un investitore strategico interessato a sostenere l’emittente nella sua crescita sia in Italia, sia a livello internazionale», si legge in una nota della holding. Cpi, fondata nel 1952 da Aldo Bassetti, nasce con lo scopo di effettuare investimenti in iniziative innovative, con un alto profilo industriale, in una prospettiva fortemente imprenditoriale e di lungo termine. Nel corso della sua storia Cpi ha detenuto partecipazioni strategiche in varie società quotate e intrapreso iniziative nel settore venture capital.