Lvmh in campo per la formazione a Como

«Sono davvero orgoglioso - spiega il Presidente della Fondazione Setificio, Graziano Brenna - del fatto che un grande Gruppo come LVMH si sia rivolto al nostro Setificio per avviare questo corso. Si tratta di un'iniziativa importante, frutto di un lungo lavoro di progettazione nell'ambito del Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como, che ha raccolto l'esigenza delle imprese tessili comasche. La presenza, in questa alleanza, del gruppo LVMH attraverso l'Istituto dei Mestieri d'Eccellenza, costituisce un significativo e apprezzato riconoscimento da parte del più grande gruppo del lusso al mondo. Questo corso consentirà non solo di insegnare una professione artigianale che si tramanda da molte generazioni nell'ambito del distretto serico comasco ed è tuttora apprezzata dagli stilisti a livello mondiale, ma permetterà anche di offrire un'occupazione sicura a decine di giovani che attualmente sono disoccupati».



L'approccio didattico sarà di tipo pratico/esperienziale/laboratoriale, in modo da portare da subito i partecipanti a contatto con gli aspetti operativi del ruolo. Da tale partenza, con approccio induttivo, si procederà a fornire ai corsisti le conoscenze tecniche necessarie per apprendere quanto sperimentato. Creato in Francia nel 2014 per valorizzare i talenti, , l'Istituto dei Mestieri d'Eccellenza LVMH è attivo anche in Svizzera dal 2016 e in Italia dal 2017.

Ad oggi l'Istituto offre otto programmi di formazione in Italia: Moda e Sartoria presso l'Accademia Massoli (Lazio), Maglieria presso l'Accademia dei Mestieri di Loro Piana (Lombardia), Articoli di pelletteria presso il Polimoda (Toscana), Calzature donna presso il Politecnico Calzaturiero (Veneto), Calzature uomo presso l'Académie du Savoir-Faire Berluti e Centoform (Emilia-Romagna) e Gioielleria presso For.Al (Piemonte), a cui si aggiunge il settore della distribuzione con il Master in Luxury, Client Advisor and Retail Excellence presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.

«L'eccellenza di ciascuno dei nostri prodotti è sempre legata al contributo del savoir-faire dato dalle esperte mani che l'hanno realizzato. – afferma Florence Rambaud, Direttore dell'Istituto dei Mestieri d'Eccellenza LVMH - In quest'ottica è sembrata una conseguenza naturale l'investimento in formazione sulla stampa serigrafica tradizionale che questo corso propone. Pertanto ancor di più, il sostegno della filiera, l'accompagnamento dell'artigianato e la protezione del savoir-faire locale si dimostra una priorità da sempre nel nostro Dna. Ci auguriamo che questa iniziativa dia vita ad un circolo virtuoso che porti a creare opportunità occupazionali, aumenti le competenze sul territorio e che ci supporti nella proposta di prodotti sempre più esclusivi».

«Come azienda leader nei servizi dedicati alla gestione delle risorse umane – dichiara Stefano Moda, Head of Operations Lombardia Nord di Adecco Italia - abbiamo il dovere di aiutare non solo i professionisti che cercano lavoro, ma anche le aziende che operano nel settore tessile e questa iniziativa va proprio in questa direzione. Da sempre, infatti, Adecco si pone l'obiettivo di facilitare il recruiting delle aziende per l'assunzione di figure specializzate in ambito tessile».