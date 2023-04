Lvmh continua a correre, ricavi oltre i 20 miliardi (+17%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Primo tra i gruppi e le singole aziende del lusso a fornire i dati sull’inizio del 2023, Lvmh conferma la crescita a doppia cifra registrata nel 2022 e si avvia, dopo aver sfiorato gli 80 miliardi di ricavi nello scorso esercizio, a consolidare il primato nell’alto di gamma. Nel periodo gennaio-marzo il fatturato è arrivato a 21 miliardi (+17% rispetto al primo trimestre 2022); a trainare i risultati è stata la divisione Fashion&Leather goods, alla quale è riconducibile più della metà dei ricavi (10,7 miliardi, il 18% in più rispetto al 2022) e che è a sua volta trainata da Louis Vuitton.

Lvmh è il più grande gruppo del lusso al mondo, con circa 200mila dipendenti diretti e 75 maison in portafoglio, delle quali non fornisce però i singoli dati. Gli analisti stimano che Vuitton contribuisca per circa un quarto del fatturato totale (18 miliardi su oltre 79 nello scorso esercizio) e nel primo trimestre – si legge nella nota diffusa ieri – la maison ha continuato la sua corsa, anche grazie al lancio di due collezioni in edizione limitata in collaborazione con Yayoi Kusama, artista giapponese tra le più quotate tra quelle viventi e che aveva già collaborato con Vuitton dieci anni fa. Buoni risultati anche per Bulgari, Dior, Fendi, Loro Piana e Rimowa. I mercati più vivaci sono stati Giappone, Stati Uniti ed Europa e l’Asia sta tornando ai ritmi pre Covid, grazie alla definitiva archiviazione delle limitazioni legate alla pandemia.

Tornando a Vuitton e vista l’importanza per Lvmh della maison – che da febbraio è guidata dall’italiano Pietro Beccari –, ricordiamo che in questo inizio d’anno l’Italia ha un ruolo strategico: dal 17 aprile, in occasione del Salone del mobile, sarà presentata la nuova collezione di complementi d’arredo, che aveva debuttato proprio a Milano nove anni fa. Il 24 maggio l’Isola Bella, sul Lago Maggiore, ospiterà una sfilata, quella della collezione “crociera”, tipo di eventi diventati sempre più importanti per la moda, come dimostra la sfilata cruise che Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, ha voluto ambientare a Mumbai alla fine di marzo.