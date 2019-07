Lvmh e Kering, i ghepardi della savana del lusso

6' di lettura

Forse non è più l’immagine della lepre che procede a forza di salti, quella più efficace per fotografare le performance dei marchi e dei gruppi posizionati nell’alto e altissimo di gamma. Sarebbe meglio paragonarli a ghepardi, gli animali più veloci della savana. Paragone calzante anche perché l’arena del lusso sta diventando sempre più competitiva e ogni marchio che non abbia la forza di un grande gruppo o di un heritage fortissimo o, ancora, di una specializzazione estrema, in fondo, come le gazzelle, deve alzarsi ogni mattina e guardarsi da mille pericoli. A un’analisi più attenta però, Lvmh e Kering, dei ghepardi hanno la capacità di scatto (si pensi in particolare alle acquisizioni fatte dal gruppo di Arnault, rimaste segrete fino all’ultimo e poi concluse e annunciate nel giro di poche ore), alla quale aggiungono la resilienza. Anzi, la resistenza. Come hanno dimostrato gli ultimi trimestri e i dati su ricavi e utili, che sembrano beffarsi di rallentamenti economici e incognite geopolitiche.

Sulle spalle dei giganti

A tenere il passo di crescita (il gap dimensionale è incolmabile) sono marchi a loro volta posizionati nell’alta gamma, che non hanno la forza di un grande gruppo (Lvmh e Kering hanno portafogli marchi estremamente diversificati), bensì quella che può dare un unico brand, riconoscibile o per l’heritage (Hermès, su tutti) o perché è stato costruito un modello di business in qualche modo alternativo, con un mix vincente di stile, innovazione distributiva e capacità di narrare i valori dell’azienda, dando un’immagine di lifestyle che va ben oltre i prodotti. E’ il caso di Moncler, nato come piumino da città e ora punto di riferimento per il rivoluzionario approccio seasonless delle collezioni, nonché per la capacità di aprirsi a collaborazioni stilistiche molto eterogenee, che non fanno mai perdere l’identità Moncler. Un risultato da maestro alchimista, come potremmo definire Remo Ruffini, perché si tratta di un equilibrio difficilmente costruibile a tavolino, seguendo una ricetta. Altrettanto, di fatto, impossibile sarebbe replicare il “modello Cucinelli”: il fondatore dell’azienda e del marchio, Brunello Cucinelli, ha sviluppato, accanto all’ossessione per la qualità del prodotto e “l’ingegnerizzazione delle collezioni”, un immaginario di nuovo umanesimo che non potrebbe esistere senza 40 anni di coerente evoluzione di un’azienda sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale.

I numeri di Lvmh e Kering

Il colosso di Arnault – che è anche il più grande polo del lusso al mondo e ha in portafoglio, oltre a Louis Vuitton, maison come Dior, Fendi, Bulgari, Celine e molte altre ancora – ha chiuso il primo semestre con un fatturato in crescita del 15% a 25,1 miliardi di euro, superando le attese degli analisti, che avevano previsto ricavi tra 24,6 e 24,7 miliardi. L’utile netto è stato di 3,27 miliardi (+9%), il risultato operativo di 5,29 miliardi (+14%), con un margine operativo del 21,1%. Di questo passo, il 2019 si chiuderà sopra i 50 miliardi, aumentando il gap con la maggior parte delle aziende del lusso (in Italia quelle che superano il miliardo di ricavi sono meno di dieci).

Kering è lontana da Lvmh, ma mette comunque molta distanza con il resto dell’alta gamma. Il fatturato del primo semestre è salito del 18,8% a 7,638 miliardi, il risultato operativo è arrivato a 2,252 miliardi (+25,3%) e l’utile netto è stato di 579,7 milioni. A differenza di Lvmh, Kering segmenta i fatturati dei marchi e la performance migliore è stata, ancora una volta, quella di Gucci: nei primi sei mesi il marchio guidato dal duo Marco Bizzarri (presidente e ceo) e Alessandro Michele (direttore creativo) è cresciuto del 16% a 4,617 miliardi. Per dare un’idea della somiglianza di Gucci a un ghepardo dotato, in aggiunta, di resilienza, basti pensare che le vendite dei primi sei mesi 2019 hanno superato le vendite di tutto il 2016.

Hermès, simbolo del lusso francese

Martedì erano stati annunciati i dati semestrali di Hermès: nei primi sei mesi 2019 il fatturato ha superato i 3,2 miliardi di euro (3,28 miliardi, contro i 3,24 attesi dal mercato), in aumento del 12 per cento. Trainante, a livello geografico, la crescita dell’Asia (escluso il Giappone), che guadagna 18 punti percentuali, spinta dalla Cina continentale, mentre l’America segna un +10%, al pari del Giappone. A +9% le vendite in Europa, fanalino di coda il mercato domestico di Hermès, la Francia, che registra un +4 per cento.