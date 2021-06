Lvmh con Google sull’intelligenza artificiale

2' di lettura

Il lusso non solo intasca la ripresa ma rilancia. A partire dal colosso francese Lvmh, che ha deciso di puntare su intelligenza artificiale e cloud per migliorare ulteriormente i conti di bilancio. Il gruppo, presieduto da Bernard Arnault, ha annuncaito di aver siglato una partnership strategica con Google per accelerare l’innovazione e sviluppare nuova intelligenza artificiale basata su soluzioni cloud.

Le nuove tecnologie, spiega una nota, possono migliorare la previsione della domanda e ottimizzare le scorte, ma anche migliorare le esperienze dei clienti attraverso la personalizzazione, garantendo privacy e sicurezza. Le società esploreranno inoltre opportunità di coinnovazione e lanceranno una Data and AI Academy a Parigi. «Questa nuova, senza precedenti e significativa partnership con Google Cloud è il riflesso delle nostre grandi ambizioni in questo campo» commenta il managing director di Lvmh Antonio Belloni, mentre Thomas Kurian, ceo di Google Cloud, sottolinea: «Insieme possiamo aiutare a guidare il futuro dell’esperienza del cliente nel settore del lusso» .

Loading...

Sempre ieri dalla Francia è arrivato un altro segnale positivo per il comparto. Chanel, secondo quanto riportato dall’FT, prevede una crescita del fatturato 2021 di circa il 35% rispetto al 2020, che si era chiuso con una flessione del 18% sul 2019. La crescita di quest’anno, quindi, sarebbe del 10-11% rispetto al fatturato 2019 pre covid, grazie a una ripresa a partire dal quarto trimestre del 2020, che ha ulteriormente accelerato nella prima parte del 2021. Secondo Equita, tenuto conto dell'esposizione di Chanel al segmento beauty (circa un terzo del fatturato) fra i più penalizzati dal calo dei consumi al duty free, della sua marginale esposizione all'online e della ridotta presenza in Cina (solo 15 negozi), «è possibile che queste indicazioni del direttore finanziario del gruppo anticipino un certo margine di upside rispetto alle nostre stime per gli altri players».

A Piazza Affari, ieri, invece è stata Tod's a festeggiare, terminando le contrattazioni in rialzo 6,7% a 53 euro ad azione, dopo un massimo intraday a 54,65 euro, un livello che non si vedeva da novembre del 2018. Secondo voci di mercato la motivazione del balzo di ieri risiede anche nel debutto positivo alla Borsa di Francoforte dello store online di moda About You, che è arrivato a una capitalizzazione di circa 4 miliardi di euro. Gli operatori vedono analogie soprattutto nel settore delle vendite on line dopo l’ingresso di Chiara Ferragni nel cda del gruppo marchigiano. Sullo sfondo resta l’ipotesi speculativa di acquisizione da parte di Lvmh. Il titolo Tod’s nell’ultimo anno ha un saldo positivo di oltre il 97 per cento.