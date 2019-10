Lvmh guarda a Tiffany: verso un’operazione da 7 miliardi Allo studio l’acquisizione dell’icona dei gioielli

1' di lettura

Nuova scossa nel mondo del lusso. Il colosso francese Lvmh guarda a Tiffany e ne valuta una possibile acquisizione, con l'obiettivo di crescere sul mercato dei gioielli americano. Le trattative, secondo indiscrezioni, sono in corso. Le eventuali nozze consentirebbero ai gioielli preferiti di

Audrey Hepburn di entrare a far dell'impero di Bernard Arnault, di cui fa parte fra gli altri anche Bulgari.

Per Arnault e Lvmh mettere le mani su un marchio icona come Tiffany sarebbe un colpo grosso: l'acquisizione di Tiffany sarebbe infatti la maggiore effettuata da Lvmh, maggiore a quella di 7 miliardi di dollari per acquistare la quota restante di Christian Dior nel 2017. Tiffany ha infatti una capitalizzazione di mercato di 12 miliardi di dollari, mentre Lvmh vale 215 di miliardi di dollari.

L'interesse di Lvmh per il mercato americano è crescente ed è stato dimostrato dal nuovo stabilimento aperto in Texas la scorso settimana alla presenza di Donald Trump e di sua figlia Ivanka Trump.



Anche per Tiffany, alle prese con un rallentamento delle vendite, l'operazione sembrerebbe avere un senso. Fra il calo dei turisti negli Stati Uniti e le tensioni a Hong Kong, il colosso della gioielleria americana sta attraversando un periodo non facile, complice anche il dollaro forte che rende i suoi prodotti meno appetibili.