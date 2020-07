Lvmh ha ancora voglia di shopping. Nel mirino c’è l’albergo dei vip a Capri

Tutto da definire il valore dell’operazione che si profila all'orizzonte. Secondo qualche esperto del settore da solo l’hotel Quisisana potrebbe valere circa 200-210 milioni di euro. I fratelli potrebbero puntare più in alto. Solo qualche anno fa era arrivata una offerta da 250 milioni di euro per tutto il portafoglio dei Morgano da parte di un fondo inglese tramite la Solido Holding, gruppo che fa capo all’immobiliarista partenopeo Achille D’Avanzo. L’offerta allora non venne accettata.

La famiglia diede, invece, mandato alla banca d’affari Rothschild per vendere gli asset minori e trovare in questo modo i capitali necessari per ristrutturare il Quisisana. Ma l’operazione non riuscì per via dello scarso interesse degli investitori verso asset meno pregiati. Complici forse le difficoltà dovute ai riflessi pesanti che la pandemia sta avendo sul turismo a livello mondiale e alle incertezze per il futuro del settore degli alberghi di lusso, oggi la transazione potrebbe andare in porto. In un anno in cui volumi purtroppo non replicheranno il record dello scorso esercizio.