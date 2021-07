1' di lettura

Lvmh Italia si trasferisce a Symbiosis, il business district realizzato da Covivio in zona Porta Romana-piazzale Lodi a Milano.

L'accordo di pre-letting siglato riguarda circa 4.000 mq del Building D, contratto con il quale sale al 72% il valore complessivo di pre-letting dell'edificio. Il contratto di locazione ha una durata di 10 anni.

La porzione dell'immobile in cui Lvmh Italia trasferirà la propria sede accoglierà i 170 dipendenti dell'azienda a partire dall'inizio del 2022.

L'edificio di Covivio è stato scelto dalla multinazionale francese per i suoi elevati standard di comfort e per l'identità green che si declina nella presenza di terrazze ai piani e aree verdi comuni. Sarà, inoltre, certificato LEED Core & Shell score Platinum e punterà a ottenere la certificazione WELL Core minimo score Bronze. Inoltre, sarà uno dei primi edifici a ottenere il rating WELL Health Safety che garantisce agli occupanti l'adozione di misure a tutela della salute e della sicurezza.

“Firmato dallo studio internazionale di architettura e design Antonio Citterio Patricia Viel (ACPV), il nuovo complesso multitenant, composto da due volumi per un totale di oltre 18.000 mq, ridefinisce il concetto di luogo di lavoro integrando nuove funzioni e diversificando le modalità di fruizione dello spazio da parte dei futuri utenti” recita un comunicato.

Gli uffici sono stati pensati come spazi flessibili che consentono accesso a soluzioni digitali e alla tecnologia, e prevedono ambienti dedicati al lavoro in team e aree comuni per migliorare la creatività e la produttività dei dipendenti. L'edificio D ospita anche un'offerta di ristorazione e un auditorium versatile di circa 600 mq.