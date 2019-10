Lvmh, a Radda in Chianti la fabbrica di borse Celine

«Con questa manifattura dimostriamo ancora una volta di apprezzare il “saper fare” italiano – ha spiegato Belloni lodando maestranze e tradizione artigianale e ringraziando le istituzioni – e i nostri trenta stabilimenti dicono molto su questo fronte. La tendenza dei grandi marchi ad internalizzare la produzione continuerà, perché il mercato è cambiato, è sempre più veloce e noi dobbiamo essere sempre più vicini al cliente, sempre più reattivi».

È per questo che il gruppo Lvmh ha in vista un’altra acquisizione nella filiera della pelletteria «ma non siamo interessati alle concerie».

Nel frattempo si allunga la lista degli investimenti in Italia: «La nuova fabbrica di borse Fendi a Bagno a Ripoli aprirà nella seconda parte del 2020 – ha precisato Belloni – ma amplieremo anche le manifatture di pelletteria Loro Piana e Bulgari a Firenze, e definiremo il progetto di uno stabilimento di borse Louis Vuitton in Toscana. Per la gioielleria, invece, abbiamo in programma di raddoppiare la fabbrica Bulgari di Valenza».

I riflessi sull’occupazione fanno felici le amministrazioni locali. Per adesso la manifattura di Radda occupa 129 persone, età media 34 anni, ma entro il 2021 arriverà ad avere 300 addetti, raddoppiando di fatto la produzione toscana. Nel 2018 Celine production, la società cui fanno capo i due stabilimenti di Radda e di Strada in Chianti, ha fatturato 139,8 milioni (+15,4% sull’anno precedente) con un utile netto di 6,83 milioni. Lvmh non comunica i ricavi complessivi della maison Celine, che sono stimati in circa 1 miliardo.