Lvmh da record alla Borsa di Parigi, vale 400 miliardi di capitalizzazione

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lvmh ha toccato un nuovo record alla Borsa di Parigi, superando per la prima volta la soglia di 400 miliardi di capitalizzazione. Il titolo del colosso del lusso è salito fino al massimo storico di 795,70 euro in avvio, con un progresso dello 0,38% rispetto alla chiusura di ieri, per poi ripiegare. Da inizio anno, la quotazione di Lvmh è salita del 16% e negli ultimi tre mesi del 24%. Come altri player del lusso, settore fortemente esposto alla Cina, Lvmh beneficia dall’abolizione delle restrizioni legate al Covid nel Paese, che fanno sperare nella ripresa della seconda economia mondiale, dopo il netto rallentamento del 2022, certificato anche dai dati diffusi oggi. Intanto, gli analisti di Rbc hanno ribadito la loro opinione positiva sul titolo Lvmh, confermando il ‘buy’ con l’obiettivo di prezzo di 800 euro.