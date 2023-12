Lvmh rileva un’azienda vicentina specialista in componenti metalliche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quattro acquisizioni in un solo anno: cresce velocemente la divisione Métiers d’Art di Lvmh, nata nel 2015 per raccogliere, con acquisizioni o partecipazioni, aziende d’eccellenza produttrici per il lusso distribuite in tutto il mondo, dall’Italia all’Australia e lo Zimbabwe. L’ultima, in ordine di tempo, riguarda il 100% delle quote della Renato Menegatti di Villaverla, in provincia di Vicenza, punto di riferimento del settore del metallo europeo dal 1980 e che, contestualmente all’acquisizione, viene rinominata M.ON.DE Metal-on-Demand (“metalli su richiesta”).

A novembre risale invece l’accordo, di partnership, con la storica azienda giapponese Hosoo (maestri nella seta dal 1688 e produttori dei kimono degli imperatori del Sol Levante), mentre a settembre Lvmh Métiers d’Art ha rilevato lo spagnolo Grupo Verdeveleno, conceria di riferimento nella lavorazione e rifinitura di pelli esotiche. In marzo, era entrata nella divisione con il 100% del suo capitale anche la conceria pisana Nuti Ivo, specializzata nella lavorazione di pelli bovine per la moda d’alta gamma. Con l’acquisizione di M.ON.DE., il gruppo conquista così un altro importante elemento per sostenere le produzioni dei suoi marchi.

L’azienda, si legge nella nota che comunica l’operazione, «si contraddistingue per applicare lavorazioni proprie del mondo della gioielleria alla produzione di piccole parti metalliche per accessori sviluppando in-house l’intero processo: dalla progettazione 3D, alla prototipia, alla produzione vera e propria, e ai processi di galvanizzazione (con oro o palladio), anodizzazione, satinatura e lucidatura. La metamorfosi del metallo grezzo che si trasforma in loghi, catene, fibbie, occhielli, zip e borchie. La realizzazione di accessori metallici per il settore del fashion, in particolar modo per prodotti d’abbigliamento e pelletteria, è un pilastro fondamentale dell’industria del lusso».

«La lavorazione dei metalli è un’arte antica che richiede competenze e maestria uniche - ha dichiarato Jean Baptiste Voisin, Chief Strategy Officer di Lvmh e presidente di Lvmh Métiers d’Art -. Siamo consapevoli dell’importanza di preservare e valorizzare questa tradizione e siamo entusiasti di poterlo fare attraverso questa acquisizione».

L’elenco delle aziende coinvolte nei Métiers d’Art è in continua espansione. La divisione è peraltro guidata, da due anni, dall’italiano Matteo De Rosa. Se nel 2015 comprendeva quattro aziende, arriva oggi a coinvolgerne, appunto con diverse forme di collaborazioni, ben 26. Che si stima nel 2022 abbiano generato ricavi per circa 500 milioni, a fronte dei 79,2 miliardi di ricavi complessivi del gruppo fondato e guidato da Bernard Arnault.