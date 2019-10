Lvmh spinge gli acquisti sui titoli del lusso, corre Moncler

2' di lettura

In una giornata segnata dal nervosismo sul fronte del commercio internazionale, con la ripresa dei colloqui Usa-Cina sul tema dei dazi, sulle Borse europee spiccano al rialzo i titoli del lusso, grazie ai buoni dati sulle vendite del terzo trimestre diffusi ieri da Lvmh. Il titolo del gruppo francese che ha tra gli altri il marchio Louis Vuitton sale a Parigi di oltre il 5%. Vanno bene anche le società competitor Kering , Burberry e Moncler . Lvmh ha registrato un fatturato del terzo trimestre sopra le attese a 13,3 miliardi di euro (+17%) contro le attese di consensus che erano per 12,9 miliardi (+13% tendenziale), «grazie a una maggiore crescita organica», sottolineano gli analisti di Equita. «La sorpresa principale è venuta dal Fashion & Leather - scrivono in una nota gli esperti - con una crescita ancora sui massimi storici, +19% annuo su base organica, sostanzialmente allineata al +20% tendenziale del secondo trimestre e ben al di sopra del +15% atteso, trainata ancora dalla forza di Louis Vuitton e di Dior, nonostante la situazione ad Hong Kong». Sopra le attese anche il segmento Wines & Spirits (+8%), grazie a un`ulteriore accelerazione dei volumi di Hennessy, Watch & Jewelry (+5%) ancora trainata da Bulgari, anche in questo caso senza segnali di rallentamento malgrado la anche maggiore esposizione a Hong Kong. Nel suo outlook la società fa ancora riferimento a un contesto di crescita (anche se chiaramente non più 'vivace' come indicato nel comunicato di fine luglio). Equita conferma le stime per l'anno (+11% organico), con un quarto trimestre implicito a +11% tendenziale organico, «ovvero in linea con il trend precedente e perciò a nostro avviso abbastanza visibile». Per Equita, «il gruppo sta confermando la propria sovraperformance» e sul fronte azionario «questo set di risultati potrebbe alimentare un mood più positivo sul settore dopo il recente de-rating».

(Il Sole 24 Ore Radiocor)