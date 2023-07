Lvmh sponsorizza le Olimpiadi di Parigi 2024. Partnership da 150 milioni di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Si tratta del più grande impegno economico mai preso da un’azienda a sostegno di una manifestazione o un evento sportivo. Il gruppo Lvmh sarà premium partner delle Olimpiadi di Parigi - che inizieranno proprio tra 12 mesi: dal 26 luglio all’11 agosto 2024 - e, in seguito, delle Paralimpiadi (28 agosto-8 settembre), con un’iniezione di denaro che secondo Bloomberg sarebbe di 150 milioni di euro, pari a circa il 10% delle sponsorizzazioni di soggetti privati che, ad oggi, arrivano a coprire la quasi totalità dei costi.

Medaglie, atleti e fiaccolata: le maison in prima linea

L’accordo «contribuirà a rafforzare l’appeal della Francia nel mondo - ha detto Bernard Arnault, presidente e ceo di Lvmh in una nota. I brand del conglomerato (molti dei quali sono made in Italy) saranno ovviamente in prima linea. Le medaglie saranno firmate dal marchio di gioielleria Chaumet: «un iconico marchio di gioielleria di Parigi con centinaia di anni di storia applicherà il proprio savoir fair per creare il design di questi pezzi eccezionali che rappresentano la materializzazione del premio finale per gli atleti, dopo anni di sacrificio e impegno». Ci sarà poi l’impegno di tre maison - Louis Vuitton, ammiraglia da 20 miliardi di ricavi 2022; Dior e Berluti - nel supportare atleti che si distingueranno in modo particolare come “Artisans of all victories” (artigiani di tutte le vittorie, ndr). Il marchio beauty (e insegna di beauty store multimarca) Sephora, invece, sarà invece partner della Fiaccolata Olimpica. Infine, Lvmh, insieme all’organizzazione Secours populaire français, sosterrà un programma per facilitare l’accesso alle discipline sportive per 1.000 tra bambini e giovani tra i quattro e i 25 anni che vivono in situazioni fragili. Il Gruppo, in particolare, finanzierà membership alle associazioni sportive, programmi di allenamento e lezioni per principianti».

Loading...

L’impegno economico di Lvmh ai Giochi ha accelerato il percorso verso una copertura pressoché totale dei costi grazie al supporto di soggetti privati: «Questo partenariato permette a Paris 2024 di progredire in modo molto significativo - ha detto il presidente del comitato organizzativo dei Giochi, Tony Estanguet -. Oggi ci avvicinamo al 96% del bilancio dell’organizzazione dei Giochi che sono messi in sicurezza grazie a questo partenariato».

Da Louis Vuitton a Hublot: l’impegno negli sport

La mega sponsorship dei Giochi di Parigi (che si svolgeranno principalmente nella Ville Lumière, con alcune competizioni a Marsiglia e a Tahiti) non è certo il primo impegno di peso per il gruppo francese nello sport. Hublot, maison orologiera che fa parte di Lvmh dal 2008, è stato official timekeeper di quattro edizioni dei Mondiali di calcio, tra cui quelli del Qatar nel 2022. Anche Louis Vuitton, dal 2010, è partner della Fifa: in occasione dei Mondiali del Qatar aveva realizzato una speciale campagna pubblicitaria scattata da Annie Leibovitz con le star Lionel Messi (che sarebbe stato poi l’effettivo vincitore del Mondiale) e Cristiano Ronaldo impegnate a fronteggiarsi in una partita a scacchi su un baule Damier. Anche la “custodia” della Coppa del Mondo era firmata Louis Vuitton.