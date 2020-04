Lvmh taglia del 30% il dividendo annunciato

Il presidente e ad, Bernard Arnault, ha dichiarato: «In un contesto inedito voglio innanzitutto ringraziare i miei collaboratori che in tutto il mondo si sono mobilizzati per partecipare agli sforzi collettivi per fabbricare gel disinfettanti e per produrre maschere o materiale necessario al personale ospedaliero. La salute e la sicurezza dei dipendenti e dei clienti devono restare la priorità assoluta».

Arnault ha comunque sottolineato che «grazie all'impegno di tutti e alla forza dei marchi, Lvmh vanta buona resistenza per far fronte alla crisi. I nostri team dimostrano eccellenza, creatività a capacità di reazione che consentiranno non solamente di superare la crisi, ma soprattutto di migliorarci ancora».