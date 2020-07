Lvmh, utile netto in calo dell’84% a 522 milioni nel primo semestre I ricavi del gruppo francese del lusso sono scesi del 27% a 18,4 miliardi di euro (-28% a livello organico). di Monica D'Ascenzo

(REUTERS)

Che il primo semestre fosse da dimenticare, gli anallisti lo avevano annunciato da tempo. Ora i conti dei grandi gruppi del lusso, oggi Lvmh e domani Kering, ci daranno la misura di quanto il comparto abbia sofferto nei mesi della pandemia e dei lockdown dall’Asia all’Europa e agli Stati Uniti.

Nel primo semestre del 2020 Lvmh ha registrato un deciso calo dell’utile netto dell’84% a 522 milioni di euro a fronte di ricavi scesi del 27% a 18,4 miliardi di euro (-28% a livello organico). In particolare nel secondo trimestre del 2020 le vendite a livello organico sono scese del 38% a causa dell'andamento negativo in Europa e Stati Uniti, mentre in Cina si è registrato “un forte rimbalzo”, come specificato in una nota del gruppo del lusso.

«Lvmh ha mostrato una resilienza eccezionale di fronte alla crisi sanitaria che il mondo ha affrontato nella prima metà del 2020. Le nostre Maison hanno dimostrato una rimarchevole agilità nell'adottare misure di adattamento dei costi e ad accelerare la crescita delle vendite online» ha commentato Bernard Arnault, presidente e ceo di Lvmh.





Per quanto riguarda la diverse divisioni di attività di Lvmh, nel primo semestre 2020 quella Wine & Spirits ha visto un utile di 551 milioni di euro (-29% sul 2019) e ricavi in calo del 20% a 1,985 miliardi di euro; la divisione Fashion & Leather Goods ha registrato un utile netto di 1,769 miliardi (-46%) e ricavi pari a 7,989 miliardi (-23%); la divisione Perfumes & Cosmetics ha avuto una perdita di 30 milioni di euro e ricavi per 2,304 miliardi (-29%); quella Watches & Jewelry ha perso 17 milioni e avuto ricavi per 1,319 miliardi (-38%). Infine la divisione Selective Retailing (che per esempio comprende la catena Sephora) ha perso nel periodo 308 milioni con ricavi in calo del 32% a 4,844 miliardi di euro.