Lvmh, utile netto del primo semestre vola a 5,3 miliardi (+62% sul 2019)

Lvmh non cresce solo rispetto all’annus horribilis 2020, ma anche sul 2019. Il gruppo francese del lusso ha visto decuplicare l’utile netto del primo semestre rispetto al 2020 a 5,3 miliardi di euro, registrando un aumento del 62% sul primo semestre 2019, prima della pandemia. I ricavi del gruppo di Bernard Arnault sono saliti del 53% a 28,7 miliardi, con un incremento dell’11% sul 2019, registrando una performance sostanzialmente in linea con il consensus degli analisti che puntava su ricavi per 28,4 miliardi.

Il gruppo ha vantato un’accelerazione nella crescita dei ricavi sul 2019 nel secondo trimestre, pari al +14%, dopo il progresso attorno all’8% dei primi tre mesi dell’anno. Il risultato operativo si è attestato a 7,6 miliardi (+44% rispetto al primo semestre 2019 e 4 volte tanto rispetto all’anno scorso), con un margine operativo pari al 26,6%, in miglioramento di 5,5 punti sul 2019. La nota della società precisa anche che il cash-flow ha superato i 5 miliardi, livello tre volte superiore a quello del 2019.

I numeri nel dettaglio



Più nel dettaglio la divisione moda e pelletteria, la più importante del gruppo, ha vantato una crescita organica dell’81% rispetto al 2020 e del 38% rispetto al 2019, attestandosi al livello record di vendite di 13,8 miliardi.

Nello spaccato per aree geografiche, invece, sono risultati in forte rialzo gli Stati Uniti e l’Asia. In ogni caso anche l’Europa ha registrato una progressiva crescita. Il risultato operativo si è attestato a 5,6 miliardi, facendo la parte del leone nel gruppo. Si tratta di un livello superiore di tre volte a quello del 2020 e in progresso del 74% sul 2019.

Per quanto riguarda i singoli brand, poi, il gruppo del lusso sottolinea la performance di Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Loewe e Celine, che hanno raggiunto record di vendite e margini. La divisione Vini e Liquori ha registrato un rialzo organico del 44% rispetto all’anno scorso e del 12% sul 2019 con un giro d’affari di 2,7 miliardi. Il risultato operativo è stato di 924 milioni (+68% e +20%).