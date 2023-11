Lago di Como, Lvmh pronta a comprare il castello di Urio dall’Opus Dei

La villa viene definita castello per via soprattutto delle torrette merlate, realizzate nel corso dell’Ottocento, che la fanno assomigliare in parte a una fortezza.

Lago di Como al centro dell’interesse

La location lombarda è al centro di un vivace interesse da parte di grandi gruppi. Qualche anno fa è arrivato Mandarin Oriental sulla sponda di Blevio, mentre il brand Edition di Marriott approderà nell’ex Britannia. Intanto villa Passalacqua della famiglia De Santis . proprietaria anche del Grand hotel Tremezzo - è stata eletta hotel migliore del mondo.

Dopo l’operazione realizzata in Sardegna dove Lvmh gestirà con il brand Belmond il Romazzino, storicamente hotel declinato per famiglie, mentre sarà il marchio Cheval Blanc, segmento superlusso, che opererà al Pitrizza.



