Lvmh Watch Week, l’orologeria riparte da Singapore e accelera su ricerca e innovazione

Anche lo scorso novembre le esportazioni dell’industria orologiera svizzera hanno continuato a correre segnando il +10,9% su novembre 2021 per un valore di 2,4 miliardi di franchi svizzeri. Risultato che è stato, finora, il migliore di sempre di un settore che, in attesa dei dati relativi a dicembre 2022 (la Fédération de l'industrie horlogère Suisse li comunicherà il 24 gennaio), nei primi 11 mesi del 2022 ha esportato per 22,8 miliardi di franchi svizzeri (+11,9% sul 2021). Viste le incognite geopolitiche ed economiche del momento, è presto per dire se il trend si confermerà nel 2023. Intanto, dal 10 al 12 gennaio l’orologeria è già ripartita da Singapore con la Lvmh Watch Week dove Bulgari, Hublot, Tag Heuer e Zenith (i marchi orologieri del gruppo francese) hanno presentato le prime novità.

Bulgari Diva’s Dream

Bulgari si è focalizzato sugli orologi gioiello e ha lanciato cinque Diva’s Dream, impreziositi, a seconda del modello, da tormaline, ametiste, zaffiri blu o rosa, topazi e tanzaniti, diamanti e rubini (i due nella versione Mosaica sono decorati ispirandosi ai mosaici delle terme di Caracalla), due Serpenti Tubogas Infinity con l’inedito bracciale con diamanti, e delle estensioni di linea di Serpenti Seduttori e di Allegra. «Realizziamo orologi gioiello da oltre 100 anni: per noi è essenziale mostrare che prima di tutto siamo un gioielliere – dice Antoine Pin, direttore della divisione orologi della maison –. Vogliamo introdurre, in momenti diversi dell’anno, nuove collezioni in un numero ridotto di prodotti pronti alla vendita».

Tag Heuer

Visto che nel 2023 cade una ricorrenza per il suo orologio simbolo, Tag Heuer ha svelato il Carrera Chronograph 60th Anniversary Edition in 600 pezzi con il quadrante con i contatori a contrasto, riproduzione in chiave contemporanea di un suo modello del passato. Inoltre, ecco l’Aquaracer Professional 200 Solargraph con movimento a energia solare, tre inediti Connected (lo smartwatch di lusso della casa, nda) e il Monza Flyback Chronometer con cassa in carbonio. Una proposta che per il ceo Frédéric Arnault: «Mostra la ricchezza dei nostri campi di riferimento: innovazione, tradizione nelle corse automobilistiche e la classica eleganza del design degli orologi».

Hublot ha confermato la sua versatilità con il Big Bang Tourbillon Automatic con cassa in Saxem (un materiale resistente e più lucente di uno zaffiro tradizionale) giallo fluo: «Abbiamo impiegato quasi tre anni di ricerche per sviluppare questa nuova colorazione» spiega Ricardo Guadalupe, ceo di Hublot. Ma anche con il Big Bang Integrated Time Only Rainbow e il crono Big Bang King Gold Rainbow, entrambi con oltre 170 pietre preziose di vario tipo, con delle reinterpretazioni di Classic Fusion (il primo orologio del brand) e con Big Bang Unico Sorai in collaborazione con un’organizzazione impegnata nella salvaguardia dei rinoceronti.

Zenith

Alla kermesse Zenith ha portato novità nella recente collezione Defy Skyline con una variante dalla cassa ridotta di 36 mm di diametro, e con il modello Skeleton in due declinazioni con quadrante scheletrato e movimento ad alta frequenza preciso a 1/10 di secondo. «In un anno questa linea è diventata una delle più richieste: è di grande impatto, monta un calibro unico e la sua versatilità l’ha reso convincente nel segmento degli orologi braccialati sportivi», chiude il ceo Julien Tornare.