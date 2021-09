Lynk & Co 01: la prova del suv ibrido che si usa in abbonamento come Netflix

3' di lettura

È una novità assoluta e la curiosità non manca. 01 rappresenta il primo modello del marchio Lynk and Co, nato nel 2016 dal gruppo cinese Geely, al quale appartiene anche il noto brand svedese Volvo dal 2010.

Un marchio automobilistico Lynk & Co non si è fatto conoscere principalmente per le proprie auto, quanto piuttosto per il modello di business che rivoluziona il concetto di utilizzo dell'auto, dal possesso all'accesso mettendo a disposizione una piattaforma di sharing dell'auto con abbonamento mensile stile Netflix o Spotify rescindibile in ogni momento. Ma ora è arrivato anche il momento, finalmente, di provare il “prodotto auto” realizzato dal brand.

Tecnologia Volvo ben presente

Grazie all'appartenenza al gruppo Geely, il neo marchio ha potuto attingere dalla ricerca e sviluppo portata avanti negli anni da Volvo. La basa, il pianale, è il Cma (Compact Modular Architecture), lo stesso utilizzato sul suv compatto XC40. Il powertrain viene prodotto in Svezia mentre l'auto è realizzata in Cina. Le dimensioni sono compatte, lunga 4,54 m, larga 1,86 m e con un passo di 2,73 m. Il suv compatto 01 è disponibile con un solo allestimento top di gamma con cerchi da 20 pollici (per la versione Phev) ed è possibile scegliere tra due colori di carrozzeria, nero e blu.

Loading...

La vita di bordo

L'abitacolo di 01 si caratterizza per la qualità dei materiali (come i sedili in materiale riciclato), le rifiniture ben curate e la tecnologia. Sono due i grandi schermi presenti: il cruscotto digitale da 12,3 pollici e il touchscreen al centro della plancia da 12,7 pollici. La 01 è stata costruita partendo dal presupposto che tutti gli optional sono di serie. Ovvero: tettuccio apribile panoramico, grande touchscreen, ricarica wireless per cellulari, navigazione online, hotspot WiFi, sistema di assistenza al parcheggio intelligente, impostazioni personali su cloud e molto altro ancora.

Le uniche cose che il socio deve scegliere sono il colore (nero o blu) e il tipo di motore ibrido (con o senza connettore). E considerato quanto è importante la condivisione per Lynk & Co, perché non condividere anche qualche ricordo? Con la fotocamera integrata puoi scattare selfie o riprendere il panorama dall'auto. Le immagini vengono caricate direttamente sul telefono, così è possibile postarle facilmente sui tuoi social preferiti.

Motorizzazione: benzina più elettrico

Il propulsore tre cilindri benzina sovralimentato 1.5 litri da 180 cv (132 kW) è abbinato a un elettromotore da 60 kW alimentato da una batteria agli ioni di litio posizionata al centro del pianale da 17,6 kWh che garantisce un'autonomia nel misto di circa 69 km, secondo il ciclo di omologazione Wltp. La trazione è anteriore e la trasmissione è automatica, doppia frizione, a sette rapporti. La velocità massima è di 210 km/h e lo spunto 0-100 km/h viene coperto in soli 8 secondi.