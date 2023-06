Lynk & Co. 08 è l'ultimo modello arrivato del brand cinese appartenete al gruppo Geely Già alla ribalta da noi con il suv 01, ha da poco annunciato il nuovo modello 08 che potrebbe essere commercializzato anche in Europa. Lungo circa 4,7 metri e basato sulla architettura CMA del costruttore, impiegata anche sulla Volvo XC40, si tratta di un crossover caratterizzato da una linea estremamente ricercata, soprattutto nel taglio e volumi della parte posteriore. Al momento non sono note annunciate le caratteristiche tecniche principali, come neppure un ipotetico prezzo per i nostri mercati, ad eccezione del fatto che dovrebbe impiegare tra i propulsioni un sistema plug-in con un 3 cilindri a benzina di 1.500 cc che è abbinato ad un motore elettrico.

8/12 10/12 Menu