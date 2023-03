Lynk & Co. 08, le prime foto diffuse in rete del nuovo suv

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Lynk & Co 08 è un suv di media taglia, lungo all’incirca 4,7 metri e basato su una piattaforma che è di derivazione Volvo oltre che equipaggiato con un powertrain plug-in. Di innovativo per il nuovo modello c'è, però, in particolare il design che sarà, fra l'altro, la base di tutti i futuri modelli del marchio cinese di Geely. Le differenze rispetto allo 01 sono concentrate nelle luci anteriori dallo stile inedito mentre nelle fiancate le maniglie scompaiono nelle porte.

Link & Co 08, la prima foto anche dell’interno

Per poi passare alla parte posteriore che fra l’altro ripropone la stessa striscia luminosa della 01 sia pure ristilizzata oltre che sempre abbinata dai gruppi ottici veri e propri. Fra le prime foto apparse in rete c'è anche un interno della vettura con in bella evidenza la nuova plancia e il grande monitor centrale che si inserisce in una contesto dall'impostazione minimalista visto che non prevede nessun'altra tipologia strumentazione digitale in vista e utilizzabile a bordo.

Link & Co 08, il monitor dell’infotainment

Tutto, insomma, si concentrerà nel monitor dell'infotainment dove si prevede siano inserite le informazioni necessarie alla gestione del nuovo modello. Per il momento, tuttavia, non ci sono informazioni sulla meccanica di base della nuova Link & Co. 08 che, come detto, avrà una base nella piattaforma CMA che è di origine Volvo: si tratta, infatti, della stassa da cuio è stata derivato il suv compatto XC 40, ma anche di numerosi modelli Link & Co, con in testa la 01.

Link & Co 08, plug-in o forse elettrico

Sui motori disponibile è certo l'impiego sempre del powertrain plug-in che è anche la soluzione più gettonata anche sul mercato europeo, inclusa naturalmente l'Italia, ma è possibile che la versione elettrificata possa essere affiancata da una variante 100% elettrica per poter cogliere l'occasione di offrire un'alternativa ai numerosi suv compatti a batteria in arrivo sul mercato. Se ne saprà naturalmente di più al momento del debutto ufficiale previsto per il 25 di marzo.

Link & Co 08, full optional come la 01

In comune con modello già in vendita anche da noi ci sarà un’offerta full optional che prevede soltanto una scelta del colore o se mai aggiungere in opzione il gancio di traino. Più che altro l’alternativa sarà l’acquisto dell’auto o semplicemente il noleggio della vettura, ad un canone tutto compreso con possibilità di recedere anche con un breve preavviso. Da segnalare che il pagamento mensile oltre che semplice è anche piuttosto chiaro nella formanilità previste.