Lyst Index, nei primi 10 marchi più desiderati ci sono sette italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Gucci, Prada, Valentino. È un podio tutto italiano quello del Lyst Index Q3 2022 che mette in classifica i brand più cercati dagli utenti nel terzo trimestre dell’anno. E quindi offre una fotografia aggiornata dei marchi più desiderati in uno scenario globale e super competitivo come quello della moda.

La classifica è costellata di etichette italiane: nella top 10, infatti, figurano anche Miu Miu (5ª posizione), Diesel (7ª), Fendi (8ª) e Versace (10ª). Tallonate da Bottega Veneta e Dolce&Gabbana che sono rispettivamente undicesimo e dodicesimo. «I marchi italiani in questo momento sono molto forti, hanno una fan base molto convinta e ampia e si può dire che stiano guidando la narrazione del settore moda», racconta Chris Morton, fondatore ed executive chairman di Lyst, azienda nata a Londra nel 2010 che funziona come una sorta di motore di ricerca di brand (oltre 17mila) e prodotti moda (più di 8 milioni), mettendo in contatto consumatore finale e retailer tra cui Farfetch, Yoox, LuisaViaRoma. E negli anni ha raccolto più di 160 milioni di dollari da investitori di primo piano tra cui Accel, Balderton e Lvmh.

Loading...

Cinque anni fa l’azienda ha lanciato un indice dei marchi più desiderati dagli utenti che viene diffuso a cadenza trimestrale e oggi, con tutte le trasformazioni che ha subìto il settore, «è diventato un benchmark per molte aziende - continua Morton -e questo ci rende molto soddisfatti». Nei cinque anni dal lancio del primo Lyst Index (e nei dodici dalla fondazione), l’azienda si è evoluta molto sia in termini di pubblico - lo scorso anno ha registrato 200 milioni di utenti provenienti da 190 Paesi - sia di tecnologia: «Puntiamo molto sull’app che è la premium shopping app più scaricata negli Usa e nel Regno Unito - spiega Morton -. Rende molto più semplice e immediato l’utilizzo di Lyst sia se l’utente ha chiaro in mente il prodotto che vuole sia se invece è a caccia di suggerimenti».

Tra i prodotti più ricercati nel terzo trimestre ci sono le ballerine in raso Miu Miu, ispirate alle calzature da balletto; le Birkenstock Boston; il tank top bianco di Prada personalizzato dal logo; la cintura B1-DR di Diesel, la mini one stud bag di Valentino e i mocassini 1953 di Gucci, con il tradizionale morsetto metallico. Ancora una volta, dunque, italiani in primo piano: «L’Italia è il quarto mercato di Lyst (il primo sono gli Usa) ed è il luogo dove abbiamo deciso di festeggiare i primi cinque anni dell’Index, con un evento che si terrà a gennaio 2023 a Milano. Abbiamo scelto questa città perché sta vivendo un momento molto positivo, è il luogo chiave per la moda».