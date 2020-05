“M” in edicola con IlSole24ore Il volume di Antonio Scurati è stato tra i vincitori del Premio Strega e fa parte di una collana in vendita con il quotidiano di Lara Ricci

1' di lettura

M. Il figlio del secolo, protagonista dell'omonimo libro di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e ora venduto in allegato al Sole 24 Ore, è Benito Mussolini, ex leader socialista cacciato dal partito, agitatore politico indefesso, direttore di un piccolo giornale di opposizione. Sarebbe un personaggio da romanzo se non fosse l'uomo che ha marchiato a sangue il corpo dell'Italia. La saggistica ha dissezionato ogni aspetto della sua vita. Nessuno però aveva mai trattato la parabola di Mussolini e del fascismo come se si trattasse di un romanzo. Un romanzo in cui d'inventato non c'è nulla. Non è inventato nulla del dramma di cui qui si compie il primo atto fatale, tra il 1919 e il 1925.

Il risultato è un romanzo documentario impressionante non soltanto per la sterminata quantità di fonti a cui l'autore attinge, ma soprattutto per l'effetto che produce. Fatti noti, una volta illuminati dal talento del romanziere, producono una storia che suona inaudita. Raccontando il fascismo come un romanzo, per la prima volta dall'interno e senza nessun filtro politico o ideologico, Scurati svela una realtà rimossa da decenni.

Da martedì 12 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro. Il libro può essere acquistato anche online su shopping24