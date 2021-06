M5S, verso accordo con Rousseau per riconsegna dati

1' di lettura

Sulla querelle tra Movimento 5 Stelle e Rousseau, a poche ore dalla scadenza del termine di cinque giorni imposto dal Garante per la Privacy per la consegna dei dati degli iscritti, nelle ultime ore inizia a filtrare ottimismo per un accordo in extremis. Si starebbe lavorando infatti per una intesa per la riconsegna dei dati degli iscritti al Movimento, e l’accordo sarebbe in via definizione. È quanto ha annunciato ai deputati il direttivo del gruppo M5s alla Camera.

Evitare interviste, commenti, post



«In queste ore si sta lavorando per la riconsegna dei dati come ingiunto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, su cui vi aggiorneremo prima possibile», avvisa il direttivo, che chiede pertanto ai deputati di «evitare interviste, commenti, post e dichiarazioni sul tema».

Soluzione per evitare contrasti con un’Authority pubblica

Da fonti parlamentari Cinquestelle viene fatto notare che questa soluzione dell’accordo sarebbe “scontata”, altrimenti l’associazione guidata da Davide Casaleggio rischierebbe seriamente di mettersi contro le decisioni di un’Authority pubblica.