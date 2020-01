M5S, addio di Di Maio: possibile successore Patuanelli

Nell’ala sinistra del M5S c’è irritazione per la tempistica della decisione di Di Maio. «Perché prima delle elezioni in Emilia e in Calabria?», afferma un deputato. Sono quelli che sospettano il doppio gioco, la volontà di strizzare l’occhio alla Lega di Matteo Salvini - con la complicità di Di Battista e dei più filoleghisti - in vista di future alleanze. A sostegno dei loro dubbi citano la reazione del segretario del Carroccio, che ha voluto additare più Grillo che Di Maio come «traditore» per aver voluto l’abbraccio col Pd.

Ma i fedelissimi del leader respingono le insinuazioni. La loro tesi è che Di Maio si sia stancato delle «pugnalate alle spalle». Vittoria Baldini lo dice apertamente: «Di Maio ha assunto la guida di un movimento politico che ha scalato le istituzioni in una maniera che non ha precedenti nella storia delle democrazie moderne. Ci ha sempre messo la faccia e il cuore, sin da prima di diventare capo politico. È roba da pochi. I più preferiscono nascondersi o fuggire». Un tributo arrivato anche da altri parlamentari, convinti che non ci siano sfidanti che possano contendere la sua leadership.

La carta Patuanelli è appesa a due fattori: la sua disponibilità e le chance di fare presa sugli iscritti. Non è sfuggito comunque che al titolare del Mise Di Maio abbia riservato il saluto più freddo, nel profluvio di abbracci arrivati al termine del suo discorso. «La verità è che da oggi siamo senza bussola», riconosce il deputato Raffaele Trano, che in passato non ha lesinato critiche al leader. Il rischio è il caos, come sa Danilo Toninelli: è lui a dover coordinare l’organizzazione degli stati generali.