M5S, Conte confermato leader con il 94% dei voti

2' di lettura

La consultazione online del Movimento Cinque stelle sulla piattaforma SkyVote ha visto la partecipazione di 59.047 votanti su 130.570 iscritti aventi diritto e si è conclusa con la conferma alla presidenza del M5S di Giuseppe Conte, che ha ricevuto 55.618 consensi, pari al 94,19%. «Gli iscritti del MoVimento 5 Stelle mi hanno riconfermato con un’indicazione forte e chiara. Un sostegno così importante è anche una grande responsabilità. Ora testa alta, ancor più coraggio e determinazione nelle nostre battaglie. Abbiamo un Paese da cambiare». Così Giuseppe Conte sui social.

Per l’ex premier rotta verso il rilancio

Nella due giorni di consultazione in rete gli iscritti pentastellati erano chiamati a confermare la guida politica del Movimento («sei favorevole alla elezione del prof. Giuseppe Conte, indicato dal Garante, quale Presidente del Movimento 5 Stelle, anche in ripetizione della deliberazione adottata in date 5/6 agosto 2021, al fine della conferma/convalida della delibera stessa nonché dell’attività svolta»). Il voto si è tenuto dopo la decisione del Tribunale civile di Napoli di contestare la validità delle prime votazioni online. L’ex premier ha chiarito nei giorni scorsi che in presenza di un voto «risicato» avrebbe fatto un passo indietro rinunciando alla leadership. Ma diversamente, in caso di una larga fiducia, di voler gestire il Movimento con una linea non moderata e senza più accettare divisioni.

Loading...

I numeri della passata consultazione

Già a qualche ora dalla chiusura dei seggi, il “quorum” virtuale della metà dei votanti abilitati al voto era un traguardo acquisito (così come già alto era il numero dei votanti: oltre 50 mila). Nonostante il divieto a partecipare degli iscritti da meno di sei mesi, è comunque aumentato il numero dei 5 Stelle ammessi al voto (circa 5mila in più) e questo rende più difficile la comparazione con le precedenti votazioni, sia quella del 10 marzo sia quella sul suo nome della scorsa estate. Quando, cioè, venne “acclamato” con un 92,8%, dei 67.064 votanti, che gli aveva detto sì.

Ribadito il sostegno all’esecutivo

In giornata Conte ha ricompattato “in presenza” il partito riunendo i Comitati politici e tematici allo Scout Center di Roma. Il M5S «non farà passi indietro» a suo dire e continuerà a dirsi contrario all’aumento delle spese militari. Se questo possa portare a uno strappo con l’esecutivo guidato da Mario Draghi, la risposta è no («non è il Governo dei nostri sogni ma lo sosteniamo con responsabilità»). Nessuna crisi in vista, dunque, ma il messaggio che l’ex premier vuole lanciare è quello di unità rispetto a un tema, quello del “no” al riarmo, diventato ormai un mantra dei 5 Stelle.