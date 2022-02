M5S, Conte contro Di Maio: come possono sfiduciarsi a vicenda secondo lo Statuto

2' di lettura

Lo scontro in corso tra il presidente M5S Giuseppe Conte e il ministro Luigi Di Maio è anche uno scontro tra organismi interni al Movimento, i cui ruoli e poteri sono espressamente stabiliti dallo Statuto del Movimento. Luigi Di Maio, infatti, presiede il Comitato di garanzia M5S in cui siedono anche Virginia Raggi e Roberto Fico. La “carta” del M5S stabilisce inoltre anche le modalità e i tempi per coinvolgere gli iscritti 5 Stelle nelle decisioni da assumere, anche in caso di proposte di espulsione. Ecco cosa prevede lo Statuto.

Presidente

È l’unico titolare e responsabile della determinazione e dell’attuazione dell’indirizzo politico del M5S. Il presidente può essere sfiduciato con delibera assunta all’unanimità dai componenti del Comitato di garanzia o dal Garante, ratificata da una consultazione in rete degli iscritti. Il presidente a sua volta può chiedere all’assemblea di sfiduciare il Comitato di garanzia ma solo «su iniziativa congiunta» con il Garante.

Comitato di garanzia

Tra i vari compiti in capo al Comitato di garanzia c’è quello di deliberare «all’unanimità la sfiducia al presidente» anche se la sfiducia è condizionata alla conferma da parte dell’assemblea e, nell’ipotesi in cui gli Iscritti non confermino la delibera di sfiducia proposta dal Comitato di garanzia, tale ultimo organo decade con effetto immediato.

Assemblea, compiti

Tra i vari e molti compiti a cui l’organismo è chiamato a concorrere c’è «la sfiducia al presidente, al garante, al Comitato di garanzia, o suoi singoli componenti».

Tempi

L’assemblea è convocata con avviso sul sito internet ufficiale del M5S, con preavviso di almeno 3 giorni «ovvero almeno 24 ore in caso di urgenza». In generale, salvo i casi di urgenza «eccezionali e motivati», il preavviso di convocazione è di almeno 8 giorni per alcune votazioni, tra le quali «la sfiducia al presidente, al Garante, al Comitato di garanzia, o suoi singoli componenti» ma anche «scissioni o trasformazioni».