M5s, Conte è il nuovo leader con il 92% di sì (62mila voti). «Entro fine anno programma governo»

Il nuovo corso: la collocazione nel centrosinistra

La taratura del profilo politico del M5s è uno dei compiti che spettano al leader per definire il nuovo corso. E che si rispecchierà nelle prossime mosse di Conte. A partire dalla netta collocazione politica nel centrosinistra del M5s per poter giocare la sfida nei collegi maggioritari. Un movimento che si farà più moderato ma nettamente anti-salviniano, come già dimostrano le dichiarazioni contro la Lega che arrivano da esponenti 5 Stelle.

Il dissenso interno: due deputati verso l’espulsione

Il largo consenso alla sua leadership che metta fine alle diatribe interne: Conte potrà “silenziare” con lo strumento della democrazia diretta i dissidenti. I quali, mai come ora si sono fatti sentire organizzando il dissenso ma che non potranno fare altro che prendere atto del nuovo corso. Lasciando il Movimento, come si appresta a fare una fetta di iscritti sul territorio dal 10 agosto, o facendosi “cacciare” con palesi prese di distanza dalla linea del movimento. I “contiani” lo hanno già messo in conto. La strada, insomma, sarebbe segnata per i due deputati che non hanno votato la fiducia alla riforma Cartabia: Luca Frusone e Giovanni Vianello. Quest’ultimo ha già chiarito che voterà in dissenso dal gruppo quando arriverà alla Camera il decreto Grandi Navi, approvato al Senato con l’ok dei 5 Stelle e che contiene dentro «il 13esimo decreto salva Ilva con cui si regalano soldi pubblici all’azienda più inquinante d’Italia».

Il nuovo organigramma

Se la nomina del comitato di garanzia e dei probiviri resta appannaggio di Grillo, spetta a Conte nominare i suoi due (o tre) vicepresidenti, ruoli per i quali circolano i nomi di Vito Crimi, Paola Taverna, Lucia Azzolina, Chiara Appendino e Stefano Buffagni. Nomi che si rincorrono anche per il consiglio nazionale, la “segreteria” del nuovo Movimento, dove però molti saranno scelti in automatico visto che vi siederanno, tra gli altri, i presidenti dei gruppi parlamentari (che verranno rinnovati e su cui si registra un certo attivismo di Riccardo Ricciardi, ora vicario alla Camera), i rappresentanti del Parlamento europeo e dei territori.