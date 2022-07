Concluso Consiglio nazionale, telefonata fra Conte e Draghi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cinque ore. Tanto è durata la riunione del Consiglio nazionale M5S con Giuseppe Conte. Sul tavolo la linea da tenere domani al voto di fiducia sul Dl aiuti in Senato che tiene con il fiato sospeso la maggioranza. Mentre questa mattina sembrava prevalere con forza l’ipotesi di non votare la fiducia al Dl aiuti, si sarebbe assistito nelle ultime a un’evoluzione. Nessuno si sbilancia ma fonti qualificate del Movimento affermano all’Adnkronos che potrebbero esserci contatti tra Conte e il premier Mario Draghi entro la giornata di oggi, mercoledì 13 luglio, con lo scopo di evitare la prova di forza in Aula a Palazzo Madama.

Nella serata congiunta verso il voto

Il leader Giuseppe Conte, come annunciato ieri, nella riunione via Zoom ha illustrato la sua posizione in merito alle misure anticipate dal premier nell’incontro con i sindacati. I ragionamenti sulla linea da seguire, spiegano però fonti interne, sono ancora in corso quindi nulla di definitivo è stato deciso. Deputati e senatori del M5S sono stati intanto convocati per un’assemblea congiunta in serata assieme al leader Giuseppe Conte.

Le aperture di Draghi

Dopo il faccia a faccia con Conte il premier Draghi ha aperto sul salario minimo e con l’annuncio di un nuovo decreto corposo entro fine mese per far fronte alle “urgenze” sociali ed economiche del Paese. Ma avvertendo: il governo esiste per poter lavorare, «con gli ultimatum perde il suo senso». L’occasione per fare il punto sulla tensioni nella maggioranza e la tenuta dell’esecutivo è stata una conferenza convocata dopo l’attesissimo incontro con i sindacati di lunedì. L’ipotesi che i pentastellati giovedì escano dall’Aula del Senato quando sarà votata la fiducia sul Dl aiuti, continua ad agitare lo spettro della crisi.

Salvini: no a restare in esecutivo senza M5S

Il comportamento dei grillini potrebbe innsescare reazioni dagli esiti imprevedibii. «Noi non siamo disposti a restare in un esecutivo senza il M5S». Così Matteo Salvini, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del dipartimento della protezione civile della Lega, in corso alla Camera, rispondendo a chi gli chiede cosa farà la Lega se il M5S non votasse il Dl aiuti al Senato. «Altre robe strane le lasciamo perdere, anche perché governare con il Pd non è esercizio facile», aggiunge il leader della Lega. «Non saremo noi a cercare pseudo responsabili in Parlamento. Meglio far votare gli italiani che far passare loro 9 mesi sulle montagne russe».

Letta: se via M5S cade tutto, non è ricatto o ripicca ma logica

Sulla stessa linea Enrico Letta. «Non voglio che venga visto come un ricatto ma se una forza politica importante come M5S» esce dal governo, «non è per ricatto o per ripicca che diciamo che cade tutto e si va al voto, è la logica delle cose e quello che hanno detto ieri Salvini e Berlusconi è una considerazione ovvia», segnala il segretario dem durante l’assemblea congiunta dei gruppi Pd alla Camera.