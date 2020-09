Tensioni interne ai Cinque Stelle, Crimi: tre ipotesi di nuova leadership Il primo scenario prevede la votazione, su Rousseau, di un capo politico unico. Il secondo una leadership collegiale, da votare sempre online ma con previo cambio di Statuto. Il terzo scenario porta ad un percorso, che parte dai territori, per gli Stati Generali. M5S: su proposte Crimi consultazione gruppi via mail

Il primo scenario prevede la votazione, su Rousseau, di un capo politico unico. Il secondo una leadership collegiale, da votare sempre online ma con previo cambio di Statuto. Il terzo scenario porta ad un percorso, che parte dai territori, per gli Stati Generali. M5S: su proposte Crimi consultazione gruppi via mail

Tre scenari per il futuro del M5S. È quello che ha proposto, a quanto si apprende, il capo politico M5S Vito Crimi introducendo l’assemblea congiunta dei gruppi del Movimento. Il primo scenario prevede la votazione, su Rousseau, di un capo politico unico. Il secondo una leadership collegiale, da votare sempre online ma con previo cambio di Statuto. Il terzo scenario porta ad un percorso, che parte dai territori, per gli Stati Generali. Un percorso inclusivo che, si spiega, coinvolgerebbe anche eletti locali ed europarlamentari.

La consultazione tra i deputati e senatori M5S sulle tre ipotesi proposte da Crimi per il futuro del Movimento, a quanto si apprende, avverrà via mail. La consultazione si svolgerà nelle prossime ore mentre, in assemblea, non ci sarà un voto in presenza.

M5S: fonti, se Stati Generali partenza entro ottobre

Il terzo scenario proposto da Crimi, sempre a quanto si apprende, prevede che, entro il 15 ottobre, partano le assemblee territoriali dal basso per proporre l'agenda dei temi. Al contempo si prevede la costituzione di una “commissione” composta da vari soggetti (parlamentari, regionali, comunali, ect) che elabori le proposte e formuli i documenti su cui avviare consultaizone in rete. La commissione, una volta costituita, utilizzando il lavoro svolto nelle assemblee territoriali e i documenti pervenuti, predisporrà una sintesi delle questioni su cui l'assemblea degli iscritti del Movimento si ritiene debba esprimersi.

Se Stati Generali su leadership voto finale online

La terza ipotesi prevede un percorso per gli Stati Generali e la possibilità, per gli iscritti al Movimento, di esprimersi su due temi: questioni organizzative che dovranno essere oggetto di una votazione (tra cui il nuovo modello di direzione del Movimento); eventuali questioni che necessitano di un approfondimento, che potranno essere oggetto di valutazioni in ulteriori step. Le questioni che dovranno essere oggetto di votazione - si apprende ancora - saranno sottoposte al capo politico che ne proporrà la consultazione online.

Crimi: percorso dal basso, urgente tema governance

«Chiedevate un percorso dal basso ed è quello che sta avvenendo - avrebbe detto Crimi nel suo intervento in assemblea -. Non state vedendo un post direttamente sul blog con una decisione. L'idea è che siano i portavoce che scelgono autononamente singoli soggetti per la commissione (per gli Stati Generali, ndr). Non avrete un uomo che da la soluzione.Gli Stati Generali sono un percorso. Ci sono due livelli, uno più urgente, la governance. Serve l'avviamento per dare carburante al percorso, e lasciare il confronto sui temi a un approfondimento maggiore», avrebbe continuato il leader politico.