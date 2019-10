M5S, i dissidenti lanciano la Carta di Firenze: attacco a Di Maio e Casaleggio

In casa pentastellata l’accoglienza riservata al documento, che propone anche un’assemblea fisica (Forum degli attivisti) e un codice etico inderogabile che vieti la sovrapposizione tra nomine in società pubbliche o private e cariche elettive, è gelida. La richiesta di eliminare la figura del capo politica è bocciata come «surreale» dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino. «È il momento di compattarsi, non di fare la guerra interna a chi può diventare o no capo politico».

Gli altri evitano anche soltanto di commentare, concentrandosi sulla festa per i dieci anni del Movimento. Con Grillo che torna a farsi vivo con uno dei suoi messaggi sibillini. «Mi chiedono di fare il discorso: ma cosa direbbi? (così con i verbi siamo a posto)», scrive il comico sul suo blog. «Superato il girone dei gufi neri e saltato a piè pari quello dei masticabrodo mi ritroverei nella selva delle primedonne. Ah… turpe momento del cammino, irto di trappole per gli istrioni. Vi assicuro una cosa: se riusciamo a superare le trappole anti-istrione iniziamo ad intravedere qualcosa di davvero nuovo». Poi, di nuovo, la benedizione dell’alleanza con il Pd per il Governo giallorosso: «Il MoVimento si è stampato nella realtà, il Paese inizia a mettersi al passo con fenomeni globali che lo riguardano inevitabilmente. Non mi interessa l’imprimatur sulle cose». E mostra benevolenza verso Nizola Zingaretti («Il buon zeppola») e ferocia verso la Lega di Matteo Salvini: «Felice che i buzzurri si siano bene delimitati».