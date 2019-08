M5S al giro di boa: sul tavolo anche il voto su Rousseau all’eventuale intesa col Pd

Il “sì” a Conte è il passaggio cruciale per il Movimento, anche per sciogliere il primo dilemma al summit odierno: se, quando e con quale quesito chiamare gli iscritti al voto su Rousseau. Casaleggio, naturalmente, non ha dubbi: un passaggio sulla piattaforma, due volte sanzionata dal Garante per la privacy per la sua vulnerabilità, è a suo avviso obbligatorio, come avvenne in occasione del “referendum” sul contratto di governo con la Lega. Ma allora c’era stato più tempo per digerire l’intesa. Adesso bisognerebbe chiamare al voto seduta stante, domani al massimo, prima di tornare al Colle. Ottenere il via libera dai dem sul nome di Conte, secondo i big del Movimento, aiuterebbe a ottenere un verdetto positivo da parte dei 100mila iscritti. Che finora - va ricordato - hanno bocciato la linea dei vertici soltanto in un caso, nel 2014 quando i votanti si espressero a favore dell’abrogazione del reato di immigrazione clandestina. Per il resto, solo plebisciti.

L’altro nodo da affrontare riguarda il prosieguo della trattativa e la composizione della squadra. Di Maio, indebolito, assediato dalla componente interna vicina a Roberto Fico che reclama voce in capitolo e incarichi (in virtù di aver agito in questi 14 mesi come unico argine, seppur flebile, alla Lega di Salvini), chiede un mandato pieno. Sa che per strappare il nulla a osta a Conte premier dovrà cedere al Pd i ministeri più pesanti, oltre che la casella del commissario Ue. E sa pure che dovrà dosare i portafogli che restano cercando di accontentare tutte le esigenze nel M5S, compresa quella di salvaguardare i temi identitari. Con un obiettivo ulteriore: evitare di uscire da questa partita del tutto ridimensionato. All’esterno e soprattutto all’interno. Anche per questo vedrebbe di buon occhio per sé un ministero come la Difesa: sufficientemente prestigioso per non apparire una resa.