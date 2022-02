M5s-Lega, tensioni su Draghi. Di Maio e Giorgetti si sfilano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre la faida nel M5s continua, con i due duellanti Giuseppe Conte e Luigi Di Maio l’un contro l’altro armati e con il Garante Beppe Grillo in campo per invitare all’«unità con una voce sola», da Largo del Nazareno in serata i fari si accendono tutti sul governo, in una giornata che vede l’ennesimo smarcamento della Lega di Matteo Salvini con la decisione di non votare il nuovo decreto contro l’emergenza Covid. «Quello che è avvenuto oggi in Consiglio dei ministri è un atto preoccupante che rischia di aumentare l’instabilità e creare nuova confusione nel Paese - detta il segretario del Pd Enrico Letta in una nota -. Salvini e la Lega hanno a più riprese affermato giustamente di avere a cuore il governo dell’esecutivo nell’interesse dell’Italia. Confidiamo che quello di oggi sia solo un incidente di percorso e che da domani la maggioranza torni compattamente al fianco del presidente del Consiglio».

Se da Palazzo Chigi ci si limita per ora a notare che continua la strategia di «un piede dentro e un piede fuori», il malessere della Lega esacerbatosi durante le trattative sul Quirinale si scarica intanto sul ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti, numero due del Carroccio e molto vicino a Mario Draghi. Con il risultato che il ministro, che nei giorni scorsi aveva ventilato un suo passo indietro, diserta non solo la cabina di regia politica ma anche il Cdm. Lasciando agli altri due ministri leghisti, Massimo Garavaglia e Erika Stefani, il compito di dissentire dal premier e dal resto della maggioranza. In serata poi Giorgetti ha un lungo colloquio proprio con il collega Di Maio. Perché anche il dissidio interno al M5s ha al centro, al di là della competizione per la leadership, la questione del governo. E i due si sono ritrovati ancora una volta sull’asse pro-Draghi contro i rispettivi leader. Non è sfuggito che mentre Salvini inscenava la sua protesta Conte pungolava il premier su vari fronti. «Ora è necessario uno scostamento di bilancio per tamponare subito il carobollette... Serve semplicemente coraggio, non pannicelli caldi e palliativi», tuonava il presidente del M5s nel pomeriggio. E in serata “fonti del movimento” si allineavano alla protesta di Salvini sulla questione dei bambini non vaccinati (si veda pagina 4): «Bene le semplificazioni nella scuola, ma è sbagliato penalizzare i non vaccinati».

A Largo del Nazareno è sembrato di rivedere il film dei giorni del Quirinale, con Conte che spariva dalle viste degli “alleati” giallorossi per trattare separatamente con Salvini soluzioni che avrebbero finito per spaccare la maggioranza (da Casellati a Frattini fino a Belloni). E anche Di Maio, nelle conversazioni con i suoi, avanza il sospetto che Conte e Salvini vogliano in realtà terremotare il governo per portare il Paese alle elezioni anticipate. Conte da parte sua mette a sopire tutti i sospetti e annuncia che vuole andare alla conta con Di Maio sulla linea politica tenuta durante i giorni del Quirinale davanti agli iscritti (forse un’assemblea, nei prossimi giorni). Ma Di Maio non esclude più un’uscita dal M5s. E in ambienti parlamentari si faceva notare, subito dopo l’incontro con Giorgetti, che entrambi sono “corteggiati” dai centristi di Coraggio Italia. «Siamo pronti a lavorare con Di Maio e Giorgetti per la nascita di un polo di centro», ha avuto modo di dire nelle scorse ore l’ex azzurro Emilio Carelli. Insomma, se sarà il caso, l’operazione “responsabili per Draghi” sembra già pronta.