M5S, oggi le parlamentarie per scegliere i candidati. Ecco chi corre

Ci sono tanti nomi noti tra i 2000 iscritti del Movimento 5 stelle che hanno inviato la propria autocandidatura per partecipare alle parlamentarie in programma martedì 16 agosto dalle 10 alle 22 (il voto è online). Numerose le riconferme tra i parlamentari uscenti che potranno partecipare alla selezione. C’è il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli nel collegio della Camera del Friuli Venezia Giulia, Francesca Flati, Francesco Silvestri (Lazio 1 alla Camera), Vita Martinciglio, Eugenio Saitta in Sicilia, in Campania al Senato Maria Domenica Castellone e Michele Gubitosa alla Camera. Il presidente Giuseppe Conte è candidato nel collegio Lazio 1. Tra i nomi presentati nello stesso collegio, anche il notaio dei 5 stelle Alfonso Colucci.

Tra le new entry Chiara Appendino, ex sindaca di Torino (che si presenta nel collegio Piemonte 1) e Sergio Costa, ex ministro dell’Ambiente alla prima esperienza in Parlamento. La deputata Vittoria Baldino, uno dei volti nuovi del Movimento, eletta 4 anni fa nel Lazio, si candida nella sua Calabria. Il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni ha scelto invece la Sardegna.

Non c’è Raggi ma ex consiglieri Roma

Come già era noto, non c’è l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi tra i candidati alle parlamentarie del Movimento 5 stelle. Presenti però alcuni ex consiglieri comunali capitolini tra il 2016 e il 2021, come Carola Penna, Eleonora Guadagno e Carlo Maria Chiossi, tutti e tre presidenti di commissione nella precedente consiliatura, e poi Giuliano Pacetti. C’è anche Andrea Venuto, Delegato della Sindaca Raggi. Tutti candidati nel collegio Lazio 1.

Il low profile di Conte

Il presidente del Movimento 5 stelle è candidato alla parlamentarie pentastellate nel collegio Lazio 1 della Camera. Tuttavia, nella lista sul portale M5s, l’ex premier ha scelto il “low profile”. Nella sua scheda non è presente nemmeno la foto: ci sono solo nome e cognome, luogo di nascita, Volturara Appula, età, 58 anni, e genere. Completamente assenti i pulsanti che rimandano al profilo pubblico e alle info, dove quasi tutti gli altri candidati hanno potuto aggiungere una descrizione e il proprio curriculum.

Il più anziano candidato è un prete di 84 anni

Si chiama Natale Bianchi e ha 84 anni il più anziano candidato alle parlamentarie del Movimento 5 stelle. E’ nato a Varese nel 1938 e nella vita ha fatto il sacerdote, prevalentemente in Calabria, si legge nel profilo da lui stesso scritto. Si presenta alla Camera proprio in Calabria. Nelle liste ci sono altri due over 80: Vincenzo Fortunato, candidato al collegio Lazio 2 alla Camera, e Domenico Giannantonio, per Senato Liguria. I più giovani candidati hanno invece 25 anni, età minima per essere eletti alla Camera dei deputati. Ci sono almeno 5 ragazzi che dichiarano 25 anni, e che quindi dovrebbero essere nati nel 1997: Alessandro di Mattia (Lazio 1), Riccardo di Palma (Molise), Francesco Felice (Calabria), Francesco Fusaro (Calabria) e Domenico Spagnuolo (Campania 1). Ovviamente tutti candidati alla Camera. Le più giovani ragazze hanno invece 28 anni e sono 4: Laura Giardina (Veneto 1), Veronica Iannone (Lombardia 1), Marianna Ricciardi (Campania 1) e Giulia Vittoria Ruta (Marche).

Alle parlamentarie pugliesi anche un ex magistrato

Il più giovane ha 27 anni, il più anziano 73. Tra gli autocandidati del M5S in Puglia, pronti a sfidarsi da domani alle parlamentarie, ci sono poche sorprese e molte conferme tra i parlamentari uscenti che non hanno fatto i due mandati. Alla competizione interna pentastellata parteciperanno anche l’ex magistrato salentino Francesco Mandoi; l’ex consigliere regionale Antonio Trevisi; e ci sarà anche l’ex sottosegretario all’Istruzione del governo Conte I, il brindisino Salvatore Giuliano. Alla Camera correrà anche il Costituzionalista barese Nicola Grasso.