M5S, parte la corsa per eleggere i nuovi capigruppo. Tensioni in Senato I senatori più critici chiedono la riforma del regolamento del gruppo e una revisione dello statuto M5S che limiti i poteri del capo politico di Manuela Perrone

2' di lettura

All’assemblea dei senatori M5S convocata per avviare la procedura di elezione del nuovo direttivo del gruppo sono venute a galla tutte le tensioni che covavano sotto la cenere. Malumori stratificati ed eterogenei, che la proposta, non ancora formalizzata, di candidare a capogruppo (al posto di Stefano Patuanelli, salito alla guida del ministero dello Sviluppo economico) l’ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli non hanno raffreddato. Anzi. Il termine per presentare le candidature è stato fissato a lunedì. Entro mercoledì ogni candidato dovrà invece ufficializzare la sua squadra. Soltanto dopo si procederà al voto, che secondo alcuni potrebbe protrarsi oltre l’appuntamento di Italia 5 Stelle, in programma a Napoli il 12 e il 13 ottobre.

Pomo della discordia è diventato il regolamento stesso del gruppo a Palazzo Madama, nella parte in cui stabilisce che l’assemblea «elegge a maggioranza assoluta dei propri componenti il presidente del gruppo nonché, su sua proposta, il vicepresidente vicario, i segretari e il tesoriere». Una regola che in caso di più candidati imporrebbe votazioni a oltranza finché uno non si imponesse con il 50% più uno dei consensi. Alcuni senatori pentastellati hanno chiesto la modifica del regolamento.

Ma nel mirino dei critici è finito anche lo statuto M5S, laddove fissa nero su bianco i poteri del capo politico. Contro il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si sommano diversi mal di pancia: quelli degli esclusi dagli incarichi di Governo e sottogoverno, ma anche quelli di chi non digerisce l’accordo con il Pd, a livello nazionale e a livello locale in Umbria. «Un’intesa, quest’ultima, che ci è è volata sopra la testa», spiega un eletto. Qualcuno invoca l’intervento di Beppe Grillo, che potrebbe arrivare a Roma la prossima settimana.

