M5s-Pd, non c’è ancora accordo su Draghi al Colle. Vertice Conte - Di Maio alla Farnesina

Il centrosinistra non ha ancora trovato la quadra sul dossier Quirinale. Il vertice tra il leader del Pd Enrico Letta, quello dei Cinque stelle Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza, in rappresentanza di LeU, che si è svolto nella casa dell’ex premier e che è durato due ore - è stato il primo incontro ufficiale nel campo del centrosinista- si è concluso con un nulla di fatto, ovvero non è stata raggiunta un’intesa su un candidato comune al Colle. «Ne parleremo con il centrodestra nei prossimi giorni», ha spiegato il segretario del Pd. «Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi - ha poi aggiunto -. Aperti al confronto, nessuno può vantare un diritto di prelazione». Il M5s ha confermato il no a Berlusconi, se il nome del Cavaliere sarà in campo i Cinque Stelle diserteranno le prime tre votazioni.

Per M5s Draghi al Quirinale metterebbe a rischio la stabilità dell’esecutivo

Per quanto riguarda la posizione dei Cinque stelle, fonti M5s hanno posto l’accento sulla difficoltà di proseguire in un quadro di maggioranza di governo che, senza Draghi, difficilmente potrebbe reggere, riassumendo il pensiero espresso dal leader pentastellato durante il summit. Ecco perché M5s spinge ancora per trovare un nome alternativo a quello del presidente del Consiglio, in modo da poter far rimanere Draghi a Palazzo Chigi. «L’incontro è andato bene. Siamo pronti a un’azione forte, a un confronto anche ampio e condiviso. Ovviamente andranno rimosse dal tavolo candidature di parte come quella di Berlusconi», ha spiegato Conte dopo l’incontro con Letta e Speranza. «Siamo pronti ad offrire al paese e a tutti i cittadini che aspettano un presidente o una presidente autorevole che possa rappresentare tutti. Avrete sicuramente delle proposte più avanti quando avremo il confronto anche con le altre forze», ha aggiunto.

Colloquio tra Conte e Di Maio alla Farnesina

Terminato il vertice con i leader del Pd e di LeU, Conte ha raggiunto la Farnesina per incontrare il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio. Il colloquio è durato un’ora.

Letta fa punto con capigruppo, timori Conte su Draghi? Non bruciamo nomi

Il segretario del Pd, dopo l’incontro di questa mattina con Conte e Speranza, ha fatto il punto con le capigruppo dem Devora Serracchiani e Simona Malpezzi, a Montecitorio. I timori di Conte sulla tenuta dei gruppi dem sul nome di Mario Draghi? «Non è il momento di bruciare nomi» ha risposto Malpezzi ai giornalisti.