M5S-Pd, perché l’ultimatum di Di Maio non è sui 20 punti del programma

2/ Una manovra equa

«Stop all’aumento Iva, salario minimo, taglio del cuneo fiscale, sburocratizzazione, famiglie, disabilità e emergenza abitativa».

Sono solo titoli su cui è difficile immaginare divergenze tra M5S e Pd. Tutti sono d’accordo sullo stop all’aumento dell’Iva, naturalmente le divisioni possono esserci sul come trovare le risorse per farlo. Ma di questo non c’è traccia nel documento. Sul salario minimo il Pd punta a un raccordo con la contrattazione: dove ci sono i minimi contrattuali non serve il minimo per legge (anche per seguire le istanze sindacali). È la strada proposta anche da Ursula von Der Leyen nel suo discorso di investitura al Parlamento europeo: per i 5 Stelle invece la proposta iniziale è più dura e tende a scavalcare i sindacati. La materia va negoziata evidentemente. Quanto al cuneo fiscale le ipotesi sul tavolo sono almeno due: per il M5S si tratta di sterilizzare il contributo dell’1,61% che le imprese pagano per la Naspi (la vecchia indennità di disoccupazione) e del 2,7% che pagano le imprese agricole per la disoccupazione del settore. Il Pd ha elaborato una proposta di detrazioni fiscali (in cui si assorbirebbero gli 80 euro) per coinvolgere 20 milioni di lavoratori , parte dei quali oggi esclusi dai benefici, includendo nell’operazione i redditi fino a 55mila euro annui lordi. Nel caso dell’idea M5S i benefici fiscali vanno tutti alle imprese nel secondo finiscono in busta paga dei lavoratori. Non è poca distanza me le stesse parti sociali convergono su un taglio profilato sulle buste paga dei lavoratori.

3 / L’attenzione all’ambiente

«Un’Italia 100% rinnovabile. Dobbiamo realizzare un Green New Deal che nei prossimi decenni porti l’Italia verso l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia al 100 per cento. Tutti i piani di investimento pubblico dovranno avere al centro la tutela dell’ambiente, la questione dei cambiamenti climatici e la nascita di nuove imprese legate a questo settore. Basta con inceneritori e trivelle, sì all’economia circolare e alla eco-innovazione. Norme contro l’obsolescenza programmata. Una legge su rifiuti zero ed investimenti pubblici sulla mobilità sostenibile».

La distanza più importante è sulle trivelle e sugli inceneritori. Qui i due attori politici hanno visioni opposte. Sulle trivelle c’è ancora un anno prima che scada l’autorizzazione ai carotaggi che oggi hanno le compagnie per agire nell’Adriatico. Un tempo congruo per trovare mediazioni. Sugli inceneritori la situazione è più grave perché l’emergenza è in atto.



4 / Legge sul conflitto di interessi

«Una seria legge sul conflitto di interessi e una riforma del sistema radiotelevisivo».

Il conflitto di interessi è stato approcciato ma mai risolto dal Pd (e dalle formazioni da cui è nato) ma il tema sembra ormai abbastanza maturo. Nella dialettica di queste ore non sono pochi però a sottolineare come il tema del conflitto di interessi debba interessare anche il rapporto tra i 5 Stelle e l’azienda di Casaleggio. Quanto alla riforma Rai in stile Bbc è una suggestione che periodicamente si affaccia alla discussione su cui nessuno si dice contrario ma che, alla fine, non trova mai la priorità nell’agenda politica.

5 / La riforma della giustizia

«Dimezzare i tempi della giustizia e riformare il metodo di elezione del Consiglio superiore della Magistratura. I cittadini e le imprese hanno bisogno di una giustizia efficace e veloce: noi abbiamo pronta una riforma che porta al massimo a 4 anni i tempi per una sentenza definitiva».

Sono temi ormai condivisi e diventati addirittura popolari dopo lo scandalo Csm dei mesi scorsi. Il dimezzamento dei tempi è obiettivo di tutti. Quanto alle nuove modalità di elezione del Csm le parti sono divise sul tema del sorteggio. La riforma Bonafede non sarà presa dal Pd a scatola chiusa. Ma lo sanno anche i grillini.

6 / L’autonomia differenziata

«Autonomia differenziata e riforma degli enti locali. Va completato il processo di autonomia differenziata richiesta dalle regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, istituendo contemporaneamente i livelli essenziali di prestazione per tutte le altre regioni per garantire a tutti i cittadini gli stelli livelli di qualità dei servizi. Va anche avviato un serio piano di riorganizzazione degli enti locali abolendo gli enti inutili».

Questo punto lascia aperti molti scenari compreso quello dell’ autonomia disegnata proprio dall’Emilia Romagna con il benestare della dirigenza del Pd. Senza più l’obbligo di interloquire con la Lega anche per il M5S sarà più semplice un raccordo con il modello autonomista temperato proposto dagli emiliani.